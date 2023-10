Zinātnieki atklāj augstu hēlija līmeni Arktikas lavā, liekot domāt, ka Zemes kodols ir noplūdis

By

Zinātnieki ir veikuši intriģējošu atklājumu, kas var liecināt par noplūdi Zemes kodolā. 3 miljonus gadu vecās lavas plūsmās Bafinas salā Arktikas arhipelāgā ir konstatēts augsts hēlija-62 (³He), reta izotopa līmenis. Šis atklājums apstrīd pārliecību, ka Zemes kodols, milzu izkausēta dzelzs lode planētas centrā, ir iekapsulēta un izolēta.

Parasti akmeņos atrastais ³Viņš ir radies no materiāla, ko planētas pastāvēšanas sākumposmā bombardēja saule. Tā kā Zeme neražo daudz ³He un tas, kas maz izplūst kosmosā saules starojuma dēļ, mūsdienās ir neparasti atklāt augstu šī izotopa līmeni iežos. Lielākā daļa ar ³He bagāto iežu ir izsekoti līdz pat Zemes mantijai.

Bafina salu lavas olivīna klintīs atrastais ³He līmenis ievērojami pārsniedz to, ko zinātnieki uzskatīja par iespējamu. Zemes apvalks, kas pastāvīgi izdala lavu un absorbē garozas daļas, laika gaitā dabiski zaudē daļu no sākotnēji saglabātā ³He. Tomēr, ja ³He daudzums klintī pārsniedz noteiktu robežu, tas liecina, ka hēlija izcelsme ir no cita avota.

Šis atklājums liek pētniekiem apsvērt iespēju, ka hēlija izcelsme ir Zemes kodolā. Tas izaicina iepriekšējo izpratni, ka planētas kodols un ārējie slāņi, tostarp apvalks un garoza, ir ķīmiski stabili un nepārnes materiālu starp tiem. Ja šis atklājums atbilst patiesībai, tas liecina, ka mūsu planētas dziļais iekšpuse ir dinamiskāka, nekā tika uzskatīts iepriekš, jo elementi pārvietojas starp Zemes metālisko kodolu un akmeņainajām daļām.

Pašlaik tiek veikti turpmāki pētījumi, lai noteiktu, vai no Zemes kodola izplūst arī citi elementi, izņemot hēliju, un kā un kad šie elementi migrē planētas akmeņainajos komponentos. Šis revolucionārais pētījums atklāj mūsu planētas sarežģīto un dinamisko dabu un var pārskatīt mūsu izpratni par tās iekšējiem procesiem.

