Augstas enerģijas elektroni no Zemes, kas saistīti ar ūdens veidošanos uz Mēness

Nesenais pētījums, ko vadīja planētu pētnieks no Havaju universitātes Manoā, atklāja revolucionāru atklājumu par ūdens izcelsmi uz Mēness. Pētnieki atklāja, ka enerģētiskajiem elektroniem Zemes plazmas loksnē ir nozīmīga loma erozijas procesos uz Mēness virsmas, potenciāli veicinot ūdens veidošanos. Viņu atklājumi tika publicēti žurnālā Nature Astronomy.

Ūdens koncentrācija un izplatība uz Mēness ir ļoti svarīga, lai izprastu tā veidošanos un attīstību. Turklāt šis atklājums var izgaismot ūdens ledus izcelsmi, kas atrodams pastāvīgi ēnotajos Mēness reģionos.

Zemes magnētiskais lauks, kas pazīstams kā magnetosfēra, aizsargā mūsu planētu no kosmosa laikapstākļiem un kaitīgā Saules starojuma. Saules vēja un magnetosfēras mijiedarbība rada iegarenu magnētisko asti, ko sauc par plazmas loksni, kas satur augstas enerģijas elektronus un jonus. Šīs daļiņas var nākt gan no Zemes, gan no saules vēja.

Iepriekšējie pētījumi bija vērsti uz saules vēja radīto augstas enerģijas jonu ietekmi debess ķermeņu, piemēram, Mēness, atmosfēras ietekmē. Tomēr šis jaunais pētījums izceļ enerģētisko elektronu lomu no Zemes erozijas procesos uz Mēness virsmas. Pētnieki analizēja attālās uzrādes datus, kas iegūti no Moon Mineralogy Mapper instrumenta Indijas Chandrayaan-1 misijas laikā, lai pētītu ūdens veidošanās izmaiņas, Mēnesim pārvietojoties pa Zemes magnētisko asti.

Pārsteidzoši, novērojumi parādīja, ka ūdens veidošanās Zemes magnētiskajā astē bija līdzīga tam, kad Mēness atradās ārpus magnēta astes, kur to bombardē saules vējš. Tas liecina, ka var būt papildu veidošanās procesi vai jauni ūdens avoti, kas nav tieši saistīti ar saules vēju. Pētnieki spekulē, ka augstas enerģijas elektronu starojums var būt atbildīgs par šīm sekām.

Saikne starp Zemi un Mēnesi ūdens veidošanās un virsmas evolūcijas ziņā joprojām nav pilnībā izprotama. Būs nepieciešami turpmāki pētījumi, tostarp Mēness misijas NASA Artemis programmas ietvaros, lai uzraudzītu plazmas apkārtni un ūdens klātbūtni Mēness polārajā virsmā dažādās Mēness ceļojuma fāzēs caur Zemes magnētisko asti.

