Sadeguši raķešu ķermeņi un satelīti atstāj metāla daļiņu zīmi Zemes atmosfērā

Nesen veikts pētījums atklāja, ka Zemes atmosfērā ir izkaisītas metāla daļiņas no sadedzinātiem raķešu ķermeņiem un satelītiem, un šī problēma tikai pasliktināsies, palielinoties komerciālo kosmosa palaišanai un satelītu zvaigznāju skaitam. Pieaugošais satelītu skaits orbītā, jo īpaši tādēļ, ka privātie uzņēmumi, piemēram, SpaceX, veido lielus sakaru satelītu konstelācijas, ir izraisījis ievērojamu sīku metāla gabalu uzkrāšanos atmosfērā.

Pētījuma vadošais autors Daniels Mērfijs no Nacionālās okeānu un atmosfēras administrācijas Ķīmijas zinātņu laboratorijas uzsver nepieciešamību izprast šo metālu daļiņu iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, jo kosmosa lidojumu nozare strauji paplašinās. Lai gan pašlaik nav pierādījumu, kas liecinātu par tiešu ietekmi uz cilvēkiem, bažas rada iespējamā ietekme uz Zemes atmosfēru, īpaši stratosfērā.

Viena no bažām ir par to, vai metālu klātbūtne stratosfērā nemaina tās īpašības un potenciāli ietekmē ozona slāni un citus procesus. Pētnieki atmosfērā atklāja tādus metālus kā niobijs, varš, litijs un alumīnijs, kas, visticamāk, radušies no sadegušām raķešu un satelītu atliekām. Šis atklājums tika veikts, izmantojot īpaši aprīkotu NASA pētniecības plakni ar spektrometra instrumentu, kas analizēja atmosfēras elementus.

Lielākā daļa metālu atrodas virs Zemes polārajiem apgabaliem, lai gan pēdas ir konstatētas tuvāk ekvatoram. Pētījumā atzīmēts, ka, lai gan meteori var arī nogulsnēt metālus atmosfērā, masu atšķirība starp raķetēm un satelītiem salīdzinājumā ar meteoriem ir ievērojama. Raķešu un satelītu sadalīšanās rezultātā izdalās simtiem tonnu metālu, savukārt meteori dod tikai mikrogramus.

Šo metālu daļiņu iespējamā ietekme uz Zemes ekosistēmu joprojām nav skaidra. Tomēr pētījums uzsver iepriekšējo pētījumu trūkumu šajā jomā, uzsverot, cik svarīgi ir pētīt ilgtermiņa ietekmi un iespējamās globālās sekas. Ir ļoti svarīgi šo problēmu risināt agrāk nekā vēlāk, lai saprastu kosmosa lidojumu nozares straujās izaugsmes ietekmi uz mūsu vidi un planētu kopumā.

