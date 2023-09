Īpaši blīva Oddball eksoplaneta Gliese 367 b

Eksoplanetu atklāšana ir padziļinājusi mūsu izpratni par Visumu un apstrīdējusi mūsu esošās planētu veidošanās teorijas. Starp daudzajām kataloģizētajām eksoplanētām Gliese 367 b, kas pazīstama arī kā Tahay, izceļas kā dīvaina. Tā ir klasificēta kā Ultrashort Period (USP) planēta, jo tās orbitālais periods ir ļoti īss, tikai 7.7 stundas. Tas, kas padara Gliese 367 b vēl intriģējošāku, ir tā īpaši blīvais sastāvs, kura blīvums ir gandrīz divreiz lielāks nekā Zemes blīvums.

Elisa Goffo, nesen Turīnas Universitātē veiktā pētījuma galvenā autore, salīdzina Gliese 367 b ar Zemei līdzīgu planētu, kuras akmeņainā mantija ir noņemta. Tas liek domāt, ka planēta galvenokārt sastāv no dzelzs. Pētījums ar nosaukumu "Uzņēmums īpaši augsta blīvuma, īpaši īsa perioda apakšzemes GJ 367 b: divu papildu zemas masas planētu atklāšana 11.5 un 34 dienās" ne tikai precizē Gliese 367 b masas un rādiusā, bet arī atklāj divu brāļu planētu klātbūtni.

Gliese 367 b tika atklāts, izmantojot datus no Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) 2021. gadā. Tomēr nesenajā pētījumā tika izmantots augstas precizitātes radiālā ātruma planētu meklētāja (HARPS) spektrogrāfs Eiropas Dienvidu observatorijā, lai iegūtu precīzākus mērījumus. . Pētnieki atklāja, ka Gliese 367 b rādiuss ir 70 procenti no Zemes un masa ir 63 procenti no Zemes, padarot to divreiz blīvāku par mūsu planētu.

Neparastais Gliese 367 b blīvums liek domāt, ka tā, iespējams, ir kādreiz lielākas planētas kodols, kas ir zaudējusi akmeņaino apvalku katastrofāla notikuma rezultātā vai sadursmēs ar citām protoplanētām tās veidošanās laikā. Vēl viena iespēja ir tāda, ka Gliese 367 b ir gāzes giganta paliekas, kas migrēja tuvu savai zvaigznei, kā rezultātā tika noņemta atmosfēra.

Pētījums arī atklāja divu papildu planētu esamību sistēmā, Gliese 367 c un d, kas vēl vairāk apstiprina ideju, ka Ultrashort Period planētas bieži sastopamas sistēmās ar vairākām planētām. Lai gan šīm pavadošajām planētām, piemēram, Gliese 367 b, tās riņķo tuvu zvaigznei, tām ir mazāka masa. Māsu planētu klātbūtne sniedz svarīgus norādījumus, lai izprastu Gliese 367 b veidošanās procesu.

Goffo un viņas kolēģu veiktais pētījums veicina mūsu zināšanas par eksoplanētām un daudzveidīgo planētu sastāvu klāstu, kas atrodams Visumā. Šī pētījuma atklājumi ietekmē mūsu izpratni par planētu veidošanos un potenciālajiem veidošanās scenārijiem, kas radīja īpaši blīvu dīvaino planētu Gliese 367 b.

