Pētnieki izmanto "elektrisko mēli" un AI modeli, lai prognozētu narkotiku rūgtumu

Londonas Universitātes koledžas (UCL) pētnieku komanda ir izstrādājusi metodi, izmantojot "elektrisko mēli" un mākslīgo intelektu (AI), lai prognozētu narkotiku rūgtumu. Garšai ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu, ka indivīdi konsekventi lieto zāles, padarot to par būtisku zāļu izstrādes aspektu.

Lai piešķirtu narkotikām rūgtuma rādītājus, komanda izmantoja e-mēli, kas sastāv no sensoriem, kas reaģē uz garšu. Šī ierīce mēra rūgto molekulu daudzumu, kas pielīp pie plastmasas sensora, imitējot cilvēka mēli, un salīdzina to ar skaidru paraugu. Neatbilstība starp diviem mērījumiem norāda uz zāļu teorētisko rūgtuma līmeni.

E-mēles izmantošana ļauj ātrāk un efektīvāk pārbaudīt narkotiku, salīdzinot ar izmēģinājumiem ar cilvēkiem. Turklāt pētnieki sadarbojās ar mašīnmācīšanās ekspertiem, lai vēl vairāk paātrinātu zāļu izstrādi, izmantojot AI modeli. Analizējot datus no e-mēles, mākslīgā intelekta modelis sadala zāles molekulārajos deskriptoros, kas nosaka garšu, ļaujot paredzēt rūgtuma līmeni.

Pētnieki plāno šo modeli padarīt par atvērtas piekļuves rīku, ļaujot farmācijas attīstībai visā pasaulē gūt labumu no datiem par zāļu garšu. Dr. Hends Abdelhakims no UCL Global Business School for Health uzsvēra garšas nozīmi medikamentos, īpaši bērniem un personām ar ilgstošām slimībām.

Ārstēšanas ievērošana ir ļoti svarīga, jo zāļu neievērošana, kā noteikts, var izraisīt negatīvas sekas. Piemēram, pacientiem ar HIV pretretrovīrusu zālēm bieži ir nepatīkama garša, kas var būt problemātiska, ja tās jālieto pastāvīgi visu mūžu. AI modeļa izstrāde ne tikai risina šo problēmu, bet arī palīdz ievērot ārstēšanu citos apstākļos, piemēram, atbilstošu antibiotiku lietošanu, lai cīnītos pret mikrobu rezistenci.

Avoti:

– “Londonas pētnieki narkotiku rūgtuma novērtēšanai izmanto elektrisko mēli” – IANS