2023. gada oktobra notikumi debesu skatīšanā

2023. gada oktobris sola debesu notikumu virkni, kas aizraus debess vērotājus. Mēneša galvenais notikums ir "uguns gredzena" saules aptumsums, kas būs redzams visā Amerikā 14. oktobrī. Šis daļējais saules aptumsums radīs satriecošu skatu, kurā Saule parādīsies kā šaurs gaismas gredzens. Aptumsuma ceļš plosīsies pāri Kanādas dienvidiem, ASV rietumiem, kā arī Centrālajai un Dienvidamerikai. Pat ārpus gredzenveida aptumsuma ceļa skatītāji joprojām varēs redzēt daļēju aptumsumu atkarībā no viņu atrašanās vietas.

Papildus Saules aptumsumam būs arī citi valdzinoši debess ķermeņu sakārtojumi. 2. oktobrī Mēness lēks pāris stundas pēc saulrieta, parādoties ļoti tuvu Plejādu zvaigžņu kopai. Šī būs lieliska iespēja naksnīgajās debesīs kopā novērot Mēnesi un Plejādes. 10. oktobrī austrumos pirms saullēkta būs redzama Venera, ko pavadīs slaids Mēness sirpis. Lauvas gaišā sirds, zilgani balta zvaigzne Regulus, būs redzama arī starp Veneru un Mēnesi.

Turklāt 23. oktobrī skatītāji pāris stundas pēc saulrieta var skatīties uz dienvidiem, lai novērotu Mēnesi, kas karājas tieši zem planētas Saturns. Šis tiešais tuvums debesīs ļaus ērti aplūkot abus objektus caur teleskopu. Pilnmēness 28. oktobrī uzlēks kopā ar planētu Jupiteru, radot žilbinošu skatu, saplūstot diviem spožākajiem objektiem debesīs.

2023. gada oktobris ir arī aizraujošs mēnesis kosmosa izpētei, jo NASA uzsāks Psyche misiju, lai izpētītu unikālu ar metāliem bagātu asteroīdu. Šīs misijas mērķis ir izprast planētu veidošanos, pētot šo asteroīdu, kas, domājams, ir izgatavots galvenokārt no dzelzs un niķeļa. Zinātniekiem turpinot atšķetināt Visuma noslēpumus, šie debesu notikumi gan amatieriem, gan ekspertiem piedāvā iespēju brīnīties par kosmosa brīnumiem.

Avoti:

– Jupiters: lielākā planēta Saules sistēmā un piektā planēta no saules.

– Saturns: sestā planēta no Saules ar otro lielāko masu Saules sistēmā.

– Venera: Otrā planēta no Saules, kas pazīstama arī kā Zemes “māsas planēta” tās līdzīgā sastāva un Saules tuvuma dēļ.

– NASA: Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija, kas atbild par civilo kosmosa programmu un kosmosa izpēti.