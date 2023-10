Vai urbanizācija veicina augu evolūciju? Pilsētu karstuma salu ietekmes uz lapu krāsas izmaiņām izpēte

By

Urbanizācija ir pārveidojusi lielas zemes platības uz Zemes, radot cilvēka radītus biotopus, kas pazīstami kā pilsētvide. Šī vide rada selektīvu spiedienu uz saviem iedzīvotājiem, tostarp pakļaušanu siltumu saglabājošām virsmām, kas veido pilsētas siltuma salas. Lai gan iepriekšējie pētījumi ir pētījuši pilsētas karstuma stresa ietekmi uz dzīvnieku evolūciju, tā ietekme uz augiem joprojām nav izpētīta.

Lai pārvarētu šo pētījumu plaisu, pētnieku grupa, ko vadīja asociētais profesors Juja Fukano no Čibas universitātes Japānā, pētīja, kā pilsētas siltuma salas ietekmē Oxalis corniculata, augu, kas pazīstams kā ložņu mežskābe, lapu krāsas. Šim augam ir dažādas lapu krāsas variācijas, sākot no zaļas līdz sarkanai, un tas ir sastopams gan pilsētās, gan ārpus pilsētas visā pasaulē. Iepriekšējie pētījumi liecina, ka šīs krāsu variācijas darbojas kā evolūcijas pielāgojumi, lai aizsargātu augu no vides stresa, un sarkanie pigmenti lapās mazina karstuma un gaismas radītos bojājumus.

Veicot lauka novērojumus pilsētu un ārpuspilsētu reģionos vietējā, ainavas un globālā mērogā, pētnieki atklāja, ka ložņu skābeņu sarkano lapu varianti parasti tika atrasti necaurlaidīgu virsmu tuvumā pilsētu teritorijās, savukārt zaļo lapu varianti dominēja pilsētās. zaļās vietas. Šis ģeogrāfiskais modelis bija konsekvents visā pasaulē, apstiprinot saikni starp urbanizāciju un lapu krāsu variācijām ložņājošā skābenē.

Tika veikti turpmāki eksperimenti, lai kvantitatīvi noteiktu šo lapu krāsu variāciju adaptīvās priekšrocības. Rezultāti parādīja, ka sarkano lapu variantiem bija augstāks augšanas ātrums un augstāka fotosintēzes efektivitāte augstās temperatūrās, savukārt zaļo lapu varianti uzplauka zemākā temperatūrā. Sarkano lapu variantiem bija augstāka stresa tolerance un tie bija konkurētspējīgāki pilsētu teritorijās ar zemu augu blīvumu, savukārt zaļo lapu varianti uzplauka sulīgās zaļajās zonās.

Ģenētiskās analīzes liecināja, ka O. corniculata sarkano lapu variants, iespējams, ir attīstījies vairākas reizes no senču zaļo lapu auga. Šis pētījums sniedz vērtīgu ieskatu notiekošajā evolūcijā pilsētu teritorijās un uzsver, cik svarīgi ir izprast augu pielāgošanos pilsētas siltuma salām ilgtspējīgai augkopībai un ekosistēmu dinamikai.

Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai izpētītu citas augu pazīmes, kas pārsniedz lapu krāsu, lai visaptveroši izprastu augu pielāgošanos pilsētas siltuma salām.

Avots: Yuya Fukano et al, No zaļas līdz sarkanai: Pilsētas karstuma stress veicina lapu krāsas attīstību. Zinātnes attīstība (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Čibas Universitāte)