Zibens noslēpuma izpēte uz Veneras

CU Boulder pētnieki izmanto NASA Parker Solar Probe, lai pētītu zibens fenomenu uz Venēras, vienas no mīklainākajām un neviesmīlīgākajām planētām mūsu Saules sistēmā. Šīs misijas mērķis ir atrisināt ilgstošās debates par to, vai zibens iespērs otrajā planētā no Saules.

2021. gada februārī, veicot ceturto tuvu pārlidojumu Venērai, Parker Solar Probe atklāja "svilpšanas viļņus", kas ir enerģijas impulsi, kas saistīti ar zibens uz Zemes. Tomēr savāktie dati liecināja, ka šos viļņus uz Veneras patiesībā var izraisīt nevis zibens, bet gan planētas vājā magnētiskā lauka traucējumi.

Harieta Džordža, pētījuma vadošā autore un Atmosfēras un kosmosa fizikas laboratorijas (LASP) pēcdoktorantūras pētniece, paskaidroja, ka uz Zemes whistler viļņus bieži, bet ne vienmēr rada zibens. Kad zibens iesper, tas izstumj atmosfērā esošos elektronus, radot viļņus, kas virzās kosmosā un rada svilpojošus signālus. Radio operatori uz Zemes varēja dzirdēt šos signālus, izmantojot austiņas, tāpēc nosaukums "svilpotāji".

Lai izsekotu šiem signāliem, pētnieki izmantoja eksperimentu FIELDS Parker Solar Probe, kas ietver elektriskā un magnētiskā lauka sensorus. Interesanti, ka viņi novēroja, ka Veneras svilpojošie viļņi virzās lejup uz planētu, nevis virzījās kosmosā, kā paredzēts zibens vētras laikā. Šīs neparastās kustības, kas pazīstama kā atpalikušie svilpotāji, iemesls joprojām nav skaidrs. Tomēr pētniekiem ir aizdomas, ka šo anomāliju var izraisīt magnētiskā savienojuma atjaunošana, parādība, kas saistīta ar savītu magnētiskā lauka līniju atdalīšanu un saspiešanu kopā ap Venēru.

Šis pētījums atklāj mūsu ierobežoto izpratni par mūsu tuvāko planētu kaimiņu un izceļ planētu atmosfēru milzīgo sarežģītību. Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai atklātu zibens noslēpumus uz Veneras un padziļinātu mūsu zināšanas par šo noslēpumaino planētu.

