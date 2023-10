Pētījumi atklājuši, ka vaļu komerciālās medības 20. gadsimtā izraisīja vaļu ģenētiskās daudzveidības zudumu

By

Nesenais pētījums, ko veica Oregonas štata universitātes pētnieki, atklāja komerciālās vaļu medību ilgstošo ietekmi uz mūsdienu vaļu populāciju ģenētisko daudzveidību. Pētījumā tika salīdzināti DNS paraugi, kas iegūti no vaļu kauliem, kas atrasti netālu no pamestām vaļu medību stacijām Dienviddžordžijas salā Atlantijas okeāna dienvidos, ar mūsdienu vaļu populāciju DNS. Pētnieki atklāja pārliecinošus pierādījumus par mātes DNS līniju zudumu zilo un kuprvaļu vidū.

Mātes izcelsme ir ļoti svarīga vaļu kultūras atmiņai, tostarp zināšanām par barošanās un vairošanās vietām, kas tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Mātes ciltsrakstu zaudēšana nozīmē šo svarīgo zināšanu zaudēšanu. Secinājumi, kas publicēti žurnālā Journal of Heredity, atklāj komerciālās vaļu medības būtiskās sekas.

Dienviddžordžijas salā, kas atrodas aptuveni 800 jūdzes uz dienvidaustrumiem no Folklenda salām, no 20. gadsimta sākuma līdz 1960. gadiem atradās vairākas vaļu medību stacijas. Šajā laika posmā dienvidu puslodē tika nogalināti vairāk nekā 2 miljoni vaļu, tostarp 175,000 XNUMX netālu no Dienviddžordžijas salas. Sala joprojām liecina par šo nogalināšanu, un tās virsmā ir izkaisīti daudzi saglabājušies vaļu kauli.

Lai gan vaļu populācijas Dienvidatlantijā ir sākušas atjaunoties kopš vaļu komerciālās medības pārtraukšanas, vaļu novērojumi Dienviddžordžijas salas tuvumā joprojām ir reti, kas liecina par lokālas izzušanas iespējamību. Vaļu trūkums sešus gadu desmitus liecina par kultūras atmiņas zudumu, un pašreizējais nelielais vaļu skaits, iespējams, no jauna atklāj savas vēsturiskās barošanās vietas.

Pētījumā tika analizēta DNS, kas iegūta no Dienviddžordžijas salā atrastajiem vaļu kauliem, koncentrējoties uz kuprītvaļiem, zilajiem un spurvaļiem. Lai gan šo vaļu ģenētiskā daudzveidība joprojām ir augsta, pētnieki atklāja mātes DNS līniju zudumu zilo un kuprīšu populācijās. Tomēr ierobežotās pieejamības dēļ viņi nevarēja atklāt atšķirības starp dienvidu puslodes spurvaļu DNS paraugiem pirms un pēc vaļu medībām.

Ņemot vērā, ka dažas vaļu sugas var dzīvot līdz 100 gadiem, pastāv iespēja, ka vaļu medību laikmetā mūsdienu vaļi bija dzīvi. Tā kā šie vaļi iet bojā, pastāv risks, ka turpmāk tiks zaudēta mātes līnija. Tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt ģenētisko informāciju no esošajām vaļu populācijām.

Pētījumā uzsvērta pagātnes izpratnes un ģenētiskās informācijas saglabāšanas nozīme. Tā kā klimata pārmaiņas izraisa temperatūras paaugstināšanos, DNS vaļu kaulos Dienviddžordžijas salā laika gaitā var pasliktināties. Šīs ģenētiskās vēstures saglabāšana uz nenoteiktu laiku palīdzēs pētniekiem rekonstruēt vaļu populāciju vēsturi un izprast pagātnes vaļu medību darbību patieso ietekmi.

Avots: Oregonas Valsts universitātes Jūras zīdītāju institūts