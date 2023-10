Jupitera masas bināro objektu atklāšana izaicina pašreizējo izpratni par astronomiju

Astronomi, izmantojot Džeimsa Veba kosmisko teleskopu, ir veikuši revolucionāru atklājumu Oriona miglājā. Viņi ir identificējuši desmitiem brīvi peldošu objektu, kas ir mazāki par zvaigznēm, bet lielāki par planētām, kurus viņi nosaukuši par Jupitera masas binārajiem objektiem jeb Jumbos. Šie objekti negriežas orbītā ap galveno zvaigzni, kas apšauba parasto planētas definīciju. Atklājums ir pretrunā arī esošajām teorijām par zvaigžņu un planētu veidošanos, jo iepriekš tika uzskatīts, ka Jupitera izmēra objekti nevar veidoties tādā pašā procesā, kas rada zvaigznes miglājā.

Šo Jumbo novērojumus iedvesmoja dati no zemes teleskopiem. Komanda atklāja, ka šie objekti pēc to sastāva ir līdzīgi planētai, un atmosfēra satur tvaiku un metānu. Tomēr to lieluma un saimniekzvaigznes trūkuma dēļ tās netiek uzskatītas par tradicionālajām planētām. No simtiem identificēto Jupiteram līdzīgu objektu tika konstatēts, ka vairāki desmiti atrodas pa pāriem, kā rezultātā tika nosaukti Jupitera masas bināri objekti.

Jumbos ir aptuveni vienu miljonu gadu veci, un to virsmas temperatūra ir aptuveni 1,000 °C. Bez zvaigznes, kas nodrošinātu siltumu, tie ātri atdziest un ieies īsā mērenā diapazonā, pirms kļūs ārkārtīgi auksti. Neskatoties uz to, to virsmas neiztur šķidru ūdeni, padarot tos maz ticamus kandidātus dzīvības uzņemšanai.

Šie novērojumi bija vērsti uz Oriona miglāju, kas ir Zemei tuvākais masveida zvaigžņu veidošanās reģions. Miglājam raksturīgi virmojoši putekļu un gāzes mākoņi, sprādzieni un zvaigžņu stari. Zvaigznes veidojas miglājos, kad putekļu un gāzes mākoņi atdziest, sadrumstalojas un sabrūk paši savas gravitācijas ietekmē. Šajā procesā var veidoties arī mazāki objekti, piemēram, brūnie punduri un planētu masas objekti. Tomēr pašreizējās teorijas liecina, ka gravitācijas sabrukšanas rezultātā radušos objektu apakšējā robeža ir trīs līdz septiņas reizes lielāka par Jupitera masu.

Šo Jumbo esamība un fakts, ka daudzi no tiem ir sastopami bināros pāros, rada izaicinājumu pašreizējām teorijām. Nav skaidrs, kā šie pāri varēja veidoties haotiskas mijiedarbības rezultātā un pēc tam turēties kopā. Zinātnieki tagad apšauba savu pašreizējo izpratni par zvaigžņu veidošanos un planētu veidošanos, jo šie atklājumi ir atklājuši jaunu mehānismu, kas vēl ir pilnībā jāizprot.

Šī pētījuma rezultāti ir publicēti kā iepriekšējs izdevums, un tie gaida salīdzinošo pārskatīšanu. Zinātnieki ir sajūsmā par šo negaidīto rezultātu, jo tas apšauba viņu pašreizējo izpratni par zvaigžņu un planētu veidošanos. Tiks veikti turpmāki pētījumi un analīze, lai labāk izprastu šos Jupitera masas bināros objektus.

