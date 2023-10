Mūsdienu putnu spalvas proteīnus pārņēma no dinozauru priekštečiem

By

Zinātnieki nesen atklāja, ka mūsdienu putnu spalvas mantojušas olbaltumvielas no dinozauru senčiem. Šī atklāsme liecina, ka dažas spalvu dinozauru sugas spēja izmantot savas spalvas, lai slīdētu.

Iepriekšējie pētījumi liecina, ka dinozauru spalvas satur olbaltumvielas, kas padara tās elastīgākas salīdzinājumā ar mūsdienu putniem. Lielākā daļa dinozauru spalvu sastāvēja no alfa-keratīna proteīniem, kas nodrošināja elastību. No otras puses, putnu spalvas galvenokārt sastāv no beta-keratīna proteīniem, kas stiprina tās lidojumam.

Tomēr pētnieki no Korkas Universitātes koledžas (UCC) tagad uzskata, ka šī teorija varētu būt balstīta uz pārakmeņošanās izraisītu degradāciju, kas izraisa pārpratumu. Saskaņā ar viņu atklājumiem olbaltumvielas dinozauru spalvās ir palikušas nemainīgas 125 miljonus gadu, kas liecina, ka šīs spalvas patiesībā bija stīvas un nodrošināja spēju slīdēt.

Pētījumā piedalījās zinātnieki no Stenfordas Sinhrotrona starojuma gaismas avota (SSRL) Enerģētikas departamenta SLAC Nacionālās paātrinātāja laboratorijā. Pētnieki izmantoja progresīvas tehnoloģijas, lai analizētu pārakmeņojušos spalvu proteīnus un salīdzinātu tos ar mūsdienu putnu spalvām.

Šis atklājums sniedz vērtīgu ieskatu putnu un to dinozauru senču spalvu evolūcijā un lidošanā. Tas apstrīd iepriekšējos pieņēmumus par dinozauru spalvu īpašībām, uzsverot šo aizraujošo radījumu sarežģītību.

Avoti:

- Korkas Universitātes koledža (UCC)

– Stenfordas sinhrotrona starojuma gaismas avots (SSRL), Enerģētikas departamenta SLAC Nacionālajā paātrinātāja laboratorijā.