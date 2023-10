Velna komēta: milzīgs debesu apmeklētājs, kas tuvojas Zemei

By

Nakts debesu plašumos iemūžināt elpu aizraujošo skaistumu, ko rada meteoru lietusgāzes un retas komētas pārlidojumi, debesu vērotājiem var būt vērtīga pieredze. Lai gan meteoru lietus var notikt bieži, komētu parādīšanās ir īsts retums. Tomēr, ja jums ir tieksme pēc debess brīnumiem, atzīmējiet savos kalendāros 2024. gadam, jo ​​milzīga komēta ar nosaukumu 12P/Pons-Brūks gatavojas tuvoties Zemei, kas jūs satriec. Šī kolosālā komēta, kas nodēvēta par Velna komētu tās unikālās ragam līdzīgās formas dēļ, ir ievērojami lielāka nekā Everesta kalns.

Saskaņā ar Live Science ziņojumu, 21. gada 2024. aprīlī komēta 12P/Pons-Brūks pietuvosies ļoti tuvu Zemei. Šis debesu apmeklētājs, kura izmērs ir aptuveni 30 kilometri, sastāv no kriomagmas — ledus, putekļu un gāzes maisījuma. Komēta nesen izvirda 5. un 7. oktobrī, atklājot savu raksturīgo ragu pāri. Šis izvirdums ir otrais uzliesmojums kopš 20. jūlija pēc 69 gadus ilga miera perioda. Pašlaik ceļā uz iekšējo Saules sistēmu Velna komēta virzās uz savu tuvāko Saules tuvošanos.

Tuvās pieejas laikā Velna komēta būs redzama ar neapbruņotu aci, lai gan teleskopa izmantošana uzlabos skatu. Ir svarīgi atzīmēt, ka, neskatoties uz tās draudīgo nosaukumu, eksperti mums apliecina, ka komēta neapdraud Zemi. Pēc sastapšanās ar mūsu planētu komēta turpinās savu ceļojumu uz Saules sistēmas ārējām malām, līdz 2095. gadam paliekot paslēpta no mūsu redzesloka.

12P/Pons-Brooks jeb Velna komētas atklāšanu var vainot astronoms Žans Luiss Pons, kurš pirmo reizi to pamanīja 12. gada 1812. jūlijā. Šī komēta ir pazīstama ar saviem aktīvajiem ledus vulkāniem, un tā ir viena no 20 komētām, kas noteiktas eksponēšanai. notiekošā vulkāniskā darbība. Daži eksperti pat salīdzina tā formu ar ikonisko Millenium Falcon kosmosa kuģi no Zvaigžņu karu filmu sērijas.

