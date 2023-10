Binārie melnie caurumi var būt stabilāki, nekā tika uzskatīts iepriekš

By

Zinātnieki ir atklājuši, ka binārie melnie caurumi var būt stabilāki, nekā sākotnēji domāts. Šie melnie caurumi veidojas, kad masīvas zvaigznes sabrūk bezgalīgi blīvā "singularitātē". Tā kā masa ir daudz lielāka par sauli, tām ir spēcīga gravitācijas pievilkšanās, no kuras pat gaisma nevar izkļūt. Bieži vien bināri melnie caurumi veidojas, kad viena ap otru riņķo divas masīvas zvaigznes.

Šiem melnajiem caurumiem pārvietojoties, tie rada gravitācijas viļņus, kas novirza leņķisko impulsu prom no sistēmas. Tas izraisa melno caurumu spirāli kopā, galu galā saduroties un veidojot vienu, masīvāku melno caurumu. Iepriekš tika uzskatīts, ka šis process ir neizbēgams, un binārie melnie caurumi vienmēr kļūs par atsevišķiem objektiem.

Tomēr zinātnieki tagad saprot, ka Visums paplašinās, un šī paplašināšanās paātrinās tā dēvētās tumšās enerģijas dēļ. Šī tumšā enerģija liek melnajiem caurumiem atrasties arvien paplašinātā laika telpas audumā, palielinot iespēju, ka tā varētu palīdzēt nošķirt bināros melnos caurumus.

Pētnieki no Sauthemptonas universitātes un Kembridžas universitātes pētīja šo ideju, izmantojot sarežģītus matemātiskos modeļus. Viņi atklāja, ka līdzsvarā var pastāvēt divi nerotējoši melnie caurumi, un Visuma izplešanās neitralizē to gravitācijas pievilcību. Tas nozīmē, ka no attāluma melno caurumu pāris līdzsvarā izskatītos kā viens melnais caurums, tāpēc ir grūti noteikt, vai tas ir viens objekts vai bināra sistēma.

Turklāt gravitācijas pievilcība starp binārajiem melnajiem caurumiem neļautu Visuma paplašināšanai tos pārāk tālu nobīdīt viens no otra. Pētnieki uzskata, ka viņu atklājumi varētu attiekties uz rotējošiem melnajiem caurumiem un vēl sarežģītākām melno caurumu sistēmām ar vairākiem objektiem.

Pētījums tika publicēts žurnālā Physical Review Letters.

Avoti:

- Sauthemptonas universitāte

– Kembridžas Universitāte