Visuma plašo noslēpumu izpēte

Laipni lūdzam The Daily Telescope, kur mēs aicinām jūs doties ceļojumā cauri valdzinošajiem Visuma brīnumiem. Pasaulē, ko bieži aizēno tumsa un pārpludina pseidozinātne, mūsu mērķis ir izgaismot kosmosa patiesos brīnumus.

Šodien mēs riskējam 2,000 gaismas gadu attālumā no mūsu planētas Zeme, dodoties dziļi mūsu Piena Ceļa galaktikā, kas aptver satriecošus 105,000 XNUMX gaismas gadu no gala līdz beigām.

Šodienas attēls, ko iemūžinājis talantīgais Raiens Genjē, atklāj divus ievērojamus debess objektus. Kadrā dominējošais ir lidojošais sikspārņu miglājs, milzīgs ūdeņraža gāzes uzkrājums, kas izstaro valdzinošu sarkanīgu nokrāsu. Blakus tam atrodas kalmāru miglājs, ko rotā burvīgi zils mirdzums — divkārši jonizēta skābekļa pazīme. Šī kosmiskā parādība norāda uz mazmasas zvaigznes esamību, kas tuvojas sava zvaigžņu dzīves cikla pēdējam posmam.

Interesanti, ka kalmāru miglājs ir salīdzinoši nesens atklājums, ko 2011. gadā atklāja franču astrofotogrāfs Nikolass Outters. Ženjē izcilās prasmes ir ļāvušas detalizēti ielūkoties šajā kosmiskajā brīnumā, kas tverts tieši no viņa paša pagalma ērtībām Kičenerā, Ontario. Neraugoties uz grūtībām, ko rada viņa apgabalā esošais gaismas piesārņojums, Genjē prasmīgi demonstrē šo debesu brīnumu sarežģītību, 37 stundās noslīpējot labākos datus no sākotnējām 50 stundām.

Gala rezultāts ir patiesi bijību iedvesmojošs skats, kas demonstrē milzīgo skaistumu, kas atrodas ārpus mūsu planētas robežām. Mēs aicinām jūs iegremdēties mūsu Visuma varenībā, nebeidzamas valdzinājuma un izpētes avotā.

[Avots: Ryan Génier]

