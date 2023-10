Ērkšķu vainaga mazuļi var izturēt karstuma viļņus, radot lielākus draudus koraļļu rifiem

Jaunākie pētījumi, ko veica Sidnejas Universitātes jūras biologi, ir atklājuši mazuļu ērkšķu vainagu noturību pret karstuma viļņiem, radot bažas par iespējamo koraļļu rifu postījumu saasināšanos, ko izraisa klimata pārmaiņas. Ērkšķu zvaigznes dzimtene ir Lielais Barjerrifs, un ir zināms, ka tās ir viena no nozīmīgākajām koraļļu plēsējām. To nodarītais kaitējums koraļļu mirstības ziņā ir otrajā vietā aiz cikloniem un balināšanas notikumiem.

Pētījums, ko vadīja profesore Marija Bērna un publicēts žurnālā Global Change Biology, atklāja, ka ērkšķu vainaga jūras zvaigznes mazuļi spēj izturēt augstu karstuma līmeni, kas ir nāvējošs koraļļiem. Šī noturība ļauj viņiem izdzīvot karstuma viļņus un turpināt savu dzīves ciklu kā gaļēdājiem plēsējiem, kas barojas ar tikko ataugošiem koraļļiem.

Rezultāti liecina, ka pat tad, ja pieaugušu ērkšķu vainagu jūraszvaigzņu populācija samazinās klimata pārmaiņu izraisītas okeāna sasilšanas dēļ, zālēdājas jaunās jūras zvaigznes var pacietīgi gaidīt, kad būs piemēroti apstākļi, lai izaugtu par plēsējiem, kas ēd koraļļus. Tas varētu izraisīt plēsēju populācijas atjaunošanos un turpmākus bojājumus koraļļu rifiem.

Klimata pārmaiņas jau izraisa koraļļu izbalēšanu un nāvi, kad ūdens temperatūra paaugstinās par 1-3 grādiem pēc Celsija. Pētījumā konstatēts, ka ērkšķu vainaga jūras zvaigzne var paciest trīs reizes lielāku siltuma intensitāti, kas izraisa koraļļu balināšanu. Šī spēja kopā ar to, ka viņi dod priekšroku gruvešu biotopiem, ko rada koraļļu balināšana un mirstība, ļauj to skaitam laika gaitā pakāpeniski palielināties.

Pētnieki arī identificēja faktorus, kas veicina mazuļu ērkšķu vainagu izdzīvošanu sasilšanas apstākļos. To mazais izmērs samazina to fizioloģiskās vajadzības, un to spēja baroties ar dažādiem pārtikas avotiem, tostarp koraļļu aļģēm, uzlabo to noturību.

Kā norāda pētījuma līdzautors Mets Klements, atklājumi izceļ balināšanas izraisītas koraļļu mirstības potenciālo lomu, veicinot ērkšķu vainaga jūraszvaigznes uzliesmojumus. Dabisko plēsoņu zudums un barības vielu uzkrāšanās ūdenī arī spēlē savu lomu, saasinot klimata pārmaiņu ietekmi uz koraļļu rifiem.

Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai izprastu šo atklājumu ietekmi uz jūras ekosistēmām un koraļļu rifu saglabāšanu.

Atsauce:

“Nepilngadīgās gaidīšanas stadijas jūras zvaigznes ar ērkšķu vainagu ir izturīgas pret karstuma viļņiem, kas balina un nogalina koraļļus” Marija Bērna, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912