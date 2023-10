Spriedze pieaug apziņas pētījumos, jo vairāk nekā 100 pētnieku kritizē integrētās informācijas teoriju

By

Apziņas izpētes jomā notiek karstas debates par Integrētās informācijas teorijas (IIT) pamatotību, un vairāk nekā 100 pētnieki paraksta vēstuli, apsūdzot to par pseidozinātniskumu. Lai gan IIT piedāvā plašāku apziņas izpratni, kritiķi apgalvo, ka teorijai trūkst visaptveroša empīriskā atbalsta. Turklāt daži pētnieki uzskata, ka zinātnisko un filozofisko perspektīvu sajaukšana IIT var apdraudēt tās zinātnisko stingrību.

Konflikts starp vēstules parakstītājiem un IIT atbalstītājiem ir saistīts ar bažām par apziņas zinātnes ilgtermiņa uzticamību. Tie, kas parakstīja vēstuli, baidās, ka apziņas zinātnes saistīšana ar to, ko viņi uztver kā pseidozinātnisku teoriju, iedragās nozares reputāciju. No otras puses, IIT aizstāvji uztraucas, ka nepamatotas apsūdzības pseidozinātnē sabojās visu apziņas zinātni.

IIT, ko ierosināja neirozinātnieks Džulio Tononi, mērķis ir izveidot precīzus matemātiskos nosacījumus, lai noteiktu apziņas klātbūtni jebkurā sistēmā. Savā pamatā teorija ievieš integrētas informācijas mēru, ko apzīmē ar ϕ, kas liecina, ka sistēma kļūst apzināta, ja sistēmā kopumā ir vairāk ϕ nekā jebkurā tās daļā. Līdz ar to IIT nozīmē, ka apziņa var būt izplatītāka, nekā parasti tiek uzskatīts, un tas atbilst panpsihisma jēdzienam.

Tomēr IIT pretinieki apgalvo, ka, lai gan daži teorijas aspekti ir pārbaudīti, teorijai kopumā trūkst būtiska eksperimentāla atbalsta tās drosmīgajām un pretintuitīvajām sekām. Pretargumenti apgalvo, ka šis eksperimentālo pierādījumu trūkums nav unikāls IIT, bet gan diezgan izplatīts izaicinājums pašreizējās apziņas teorijās neiroattēlveidošanas metožu ierobežojumu dēļ.

Lai izprastu apziņu, tika veikta pretrunīga sadarbība starp IIT un citu teoriju, ko sauc par globālās darba telpas teoriju. Šo kopdarbu mērķis ir izstrādāt eksperimentus, kas dotu priekšroku katrai teorijai un novērstu neobjektīvu rezultātu interpretāciju. Sākotnējie rezultāti sniedza atbalstu abām teorijām ar nelielu priekšrocību, kas vērsta uz IIT.

Ir svarīgi atzīmēt, ka IIT ne tikai paļaujas uz zinātniskiem eksperimentiem, bet arī ietver filozofiskas pārdomas. Teorija sākas ar piecām aksiomām, kas iegūtas no personīgās apzinātās pieredzes, kuras pēc tam tiek tulkotas piecos savstarpēji saistītos postulātos. Filozofisku elementu pievienošana IIT var būt viens no iemesliem, kāpēc oponenti vēlas atšķirt apziņas zinātni no tās filozofiskajiem aspektiem.

Galu galā apziņas izpēte sniedzas tālāk par tīro zinātni. Lai gan zinātnes mērķis ir izskaidrot publiski novērojamas parādības, apziņa ir zināma privāti, izmantojot individuālu izpratni. Šī unikālā apziņas īpašība rada izaicinājumus eksperimentālajās teoriju demonstrācijās. Tomēr tas ļauj arī izpētīt subjektīvu pieredzi un jūtas, izceļot apziņas izpēti no citiem zinātniskiem centieniem.

Avoti:

– [1. avots]

– [2. avots]