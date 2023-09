Cilvēka šūnas atbilst izmēram un skaitam

Nesenā pētījumā, kas publicēts Proceedings of the National Academy of Sciences, pētnieki no Makgila universitātes ir atklājuši aizraujošu modeli cilvēka šūnās, kas, šķiet, ievēro konsekventu matemātisko simetriju visā organismā. Pētījums atklāj apgrieztu saistību starp šūnu lielumu un skaitu, kas liecina par kompromisu starp šiem mainīgajiem.

Šūnu lielumam un skaitam ir izšķiroša nozīme cilvēka ķermeņa augšanā un darbībā. Tomēr līdz šim nevienā visaptverošā pētījumā nav pētīta saistība starp šiem faktoriem visā cilvēka organismā. Lai aizpildītu šo plaisu, pētnieku grupa apkopoja datus no vairāk nekā 1,500 publicētiem avotiem, lai izveidotu detalizētu datu kopu par šūnu lielumu un skaitu galvenajos šūnu tipos.

Pētījuma rezultāti liecina, ka, palielinoties šūnu izmēram, šūnu skaits samazinās un otrādi. Tas nozīmē, ka šūnas noteiktā lieluma klasē vienādi veido ķermeņa kopējo šūnu biomasu. Attiecības starp šūnu lielumu un skaitu ir spēkā dažādos šūnu tipos un lieluma klasēs, norādot uz konsekventu homeostāzes modeli.

Pētnieki lēš, ka vīrieša ķermenī ir aptuveni 36 triljoni šūnu, savukārt sievietēm ir aptuveni 28 triljoni šūnu, bet desmit gadus vecam bērnam ir aptuveni 17 triljoni šūnu. Šūnu biomasas sadalījumā dominē muskuļu un tauku šūnas, savukārt sarkanās asins šūnas, trombocīti un baltie asins šūnas būtiski ietekmē šūnu skaitu.

Interesanti, ka katram šūnu tipam ir raksturīgs lieluma diapazons, kas saglabājas vienāds visā indivīda attīstības laikā. Šis modelis ir konsekvents visās zīdītāju sugās, kas liecina par šūnu bioloģijas pamatprincipu.

Kopumā šis pētījums atklāj sarežģītās attiecības starp šūnu lielumu un skaitu cilvēka ķermenī. Rezultāti sniedz vērtīgu ieskatu šūnu attīstībā un darbībā, paverot jaunas iespējas turpmākai izpētei bioloģijas jomā.

Avoti:

– Proceedings of the National Academy of Sciences (2023)

– Makgila universitātes Zemes un planētu zinātņu nodaļa, Kanāda.