Zinātnieki izmanto kameras uzlaušanu, lai atklātu slēptos Saules atmosfēras apgabalus

By

Zinātnieku komanda, kas strādā pie Solar Orbiter's Extreme Ultraviolet Imager (EUI), ir veiksmīgi izmantojusi kameras uzlaušanu, lai uzņemtu attēlus no reti redzamiem Saules atmosfēras apgabaliem. Instrumentam pievienojot nelielu, izvirzītu “īkšķi”, tika bloķēta spilgtā Saules gaisma, ļaujot redzēt tās atmosfēras vājāko gaismu.

Uzlaušanas rezultātā tika pārveidotas EUI kameras drošības durvis, kuras slīd vaļā, lai ieplūstu gaisma. Apturot durvis līdz pusei ar īkšķi, spilgtā gaisma no Saules diska tika aizsargāta, atklājot ultravioleto gaismu no vainaga, visattālākās daļas. no atmosfēras. Rezultātā tiek iegūts Saules vainaga ultravioletais attēls, kura vidū ir uzlikts Saules disks.

Korona, ko parasti slēpj spilgtā Saules virsmas gaisma, parasti ir redzama tikai pilnīga saules aptumsuma laikā. Atdarinot aptumsuma efektu, zinātnieki varēja uzņemt vainaga attēlus, kas jau sen ir mulsinājuši pētniekus, jo ir augstāka temperatūra, salīdzinot ar Saules virsmu.

ESA Solar Orbiter, kas tika palaists 2020. gadā, mērķis ir uzņemt Saules tuvplāna attēlus, izmantojot sešus instrumentus, lai atklātu dažus tās noslēpumus. Šī kameras uzlaušana ir parādījusi jauna veida instrumenta potenciālu, kas var uzņemt gan Saules, gan tās vainaga attēlus.

Avoti:

- NASA/ESA (attēls)

– Frederiks Aušērs, Parīzes Sudas Universitātes Astrofizikas institūta astrofiziķis

– Daniels Millers, ESA Solar Orbiter projekta zinātnieks