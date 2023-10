Augu imunitātes patiesības atklāšana: izpētīta hloroplastu loma

By

Nesen veikts pētījums, ko vadīja Kalifornijas universitāte Deivisā, atklāja hloroplastu kritisko lomu augu imūnās aizsardzībā pret vīrusu un baktēriju patogēniem. Lai gan hloroplasti galvenokārt ir pazīstami ar to, ka pārvērš saules gaismu augu barībā, šis pētījums atklāja to līdzdalību augu aizsardzībā no kaitīgiem iebrucējiem.

Pētnieki atklāja caurulēm līdzīgu projekciju, kas pazīstamas kā “stromulas”, nozīmi augu imunitātē. Šķiet, ka šīs stromulas, kas novērotas vairāk nekā gadsimtu, palielinājās, kad augi atklāja infekciju, kas liecina par iespējamu lomu aizsardzībā. Šķita, ka tie savāca hloroplastus ap šūnas kodolu un darbojās kā aizsardzības signālu transportēšanas ceļi.

Lai dziļāk izpētītu stromuļu funkciju augu imunitātē, zinātnieki centās tos deaktivizēt un novērot to ietekmi uz augu šūnām, kad tās ir pakļautas patogēniem. Tomēr precīzu gēnu identificēšana, kas ir atbildīgi par stromula veidošanos, izrādījās izaicinājums.

Komanda koncentrēja uzmanību uz kinezīniem, motora proteīniem, kas atvieglo kustību šūnās. Īpaši intriģējošs bija unikāls augu kinezīns, kas spēj saistīt gan mikrotubulus, gan aktīna pavedienus, kas ir šūnas citoskeleta sastāvdaļas. Šim kinezīnam, kas pazīstams kā KIS1, bija izšķiroša loma stromulas veidošanā.

Veicot eksperimentus, pētnieki atklāja, ka KIS1 kinezīna pārmērīga ekspresija izraisīja stromulas veidošanos pat bez patogēnu klātbūtnes. No otras puses, augi, kuriem trūka KIS1 proteīna, nespēja ražot stromulas, padarot tos jutīgākus pret infekcijām.

Turpmākie pētījumi parādīja molekulārās signalizācijas un spēcīgas imūnsistēmas nozīmi stromulas veidošanā. Pētījumā tika uzsvērts, ka hloroplastu loma augu šūnu aizsardzībā bija atkarīga no šiem faktoriem.

Savithramma Dinesh-Kumar, UC Davis augu biologs un pētījuma vecākais autors, uzsvēra šo atklājumu nozīmi. Izpratne par to, kā hloroplasti palīdz šūnu aizsardzībai, potenciāli varētu ļaut izstrādāt patogēnu rezistenci šūnu līmenī.

Šis revolucionārais pētījums ne tikai atklāj noslēpumu, kas saistīts ar stromula funkciju augos, bet arī piedāvā jaunas iespējas, kā nākotnē uzlabot augu izturību. Iegūstot dziļāku izpratni par sarežģītajiem mehānismiem, kas saistīti ar augu imunitāti, zinātnieki var atklāt jaunus veidus, kā aizsargāt ražas un uzlabot lauksaimniecības praksi.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

Kas ir stromulas?

Stromulas ir caurulēm līdzīgas izvirzījumi, kas stiepjas no hloroplastiem, kas ir atbildīgi par saules gaismas pārvēršanu enerģijā augiem. Neskatoties uz to, ka stromulas ir novērotas vairāk nekā gadsimtu, precīza stromu bioloģiskā loma ir bijusi nenotverama līdz nesenajiem atklājumiem.

Kā stromulas veicina augu imunitāti?

Pētījumi liecina, ka stromulām ir izšķiroša nozīme augu imūnreakcijās. Kad augi atklāj infekcijas, palielinās stromula ražošana, kas liecina par to iesaistīšanos aizsardzības mehānismos. Stromulas savāc hloroplastus ap šūnas kodolu un kalpo kā kanāli aizsardzības signālu pārraidīšanai.

Kas ir KIS1 kinezīns?

KIS1 kinezīns ir unikāls augos atrodams proteīns, kam ir galvenā loma stromulas veidošanā. Tas var saistīties gan ar mikrotubulām, gan aktīna pavedieniem, kas ir šūnas citoskeleta sastāvdaļas. KIS1 pārmērīga ekspresija izraisa stromulas veidošanos, savukārt augi, kuriem trūkst KIS1, nespēj ražot stromas, vājinot to aizsardzību pret patogēniem.

Kā šis pētījums var uzlabot augu izturību?

Izpratne par šūnu mehānismiem, kas iesaistīti augu aizsardzībā, jo īpaši par hloroplastu un stromuļu lomu, paver ceļu uzlabotas rezistences izstrādei pret patogēniem. Manipulējot ar šiem mehānismiem, pētnieki var izstrādāt stratēģijas, lai stiprinātu augu imunitāti un aizsargātu ražas no slimībām, kas var izpostīt lauksaimniecības ražu.