Zinātnieki atklāj trīszvaigžņu sistēmas noslēpumus

Zinātnieki Ķīnā ir panākuši ievērojamu progresu, izprotot trīskāršo zvaigžņu sistēmu uzvedību Visumā. Iedvesmojoties no Liu Cixin romāna “Trīsķermeņu problēma”, pētnieki pētīja GW Ori sistēmu, kas sastāv no trim zvaigznēm, kas atrodas aptuveni 1,300 gaismas gadu attālumā no Zemes. Izmantojot NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) datus, zinātnieki varēja novērot periodiskas zvaigžņu spilgtuma izmaiņas un gūt ieskatu sistēmas ģeometriskajā struktūrā un evolūcijā.

Trīszvaigžņu sistēmas ir izplatītas galaktikā, un vairāk nekā pusei no visām zvaigznēm ir viens vai vairāki partneri. Tomēr šīs sistēmas ir grūti novērot un saprast zvaigžņu sarežģītās mijiedarbības dēļ. Pētnieki cer izmantot modernākus teleskopus, tostarp gaidāmo Ķīnas kosmosa stacijas teleskopu (CSST), lai turpinātu pētīt un labāk izprast šīs sistēmas.

GW Ori sistēma, kas, domājams, ir tikai vienu miljonu gadu veca, sniedz vērtīgu ieskatu zvaigžņu un planētu veidošanā. Pētnieki atklāja divus īstermiņa signālus ar aptuveni divu un trīs dienu rotācijas periodiem, kas raksturīgi ļoti jaunām zvaigznēm. Atklājumi arī izslēdza dzīvības pastāvēšanas iespējamību sistēmā, jo tā ir pārāk jauna, lai dzīvība varētu veidoties.

Pētnieku darbs ne tikai veicina mūsu izpratni par trīszvaigžņu sistēmām, bet arī paver ceļu turpmākiem pētījumiem, izmantojot modernus teleskopus, piemēram, CSST. Ar labāku izpratni par šīm sarežģītajām sistēmām zinātnieki var gūt ieskatu zvaigžņu, planētu un, iespējams, pašas dzīvības veidošanā un evolūcijā.

