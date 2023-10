Ķīna apgalvo, ka Indijas nolaišanās uz Mēness ir palaidusi garām Mēness dienvidu polu

By

Saskaņā ar vadošā ķīniešu zinātnieka Ouyang Ziyuan teikto, Indijas lidmašīna Chandrayaan-3 Vikram Lander nenolaidās Mēness dienvidu pola tuvumā, kā apgalvots. Ziyuan norādīja, ka misijas nosēšanās vieta faktiski atradās 69 grādu dienvidu platuma grādos, bet Mēness dienvidu pols atrodas no 88.5 līdz 90 platuma grādiem.

Ziyuan apgalvojums ir balstīts uz faktu, ka uz Zemes 69 grādu dienvidu platuma grādos ietilpst Antarktikas loks, kas ir salīdzinoši tālu no faktiskā pola. Tomēr uz Mēness attālums no pola ir daudz tuvāks. Ziyuan norādīja, ka Chandrayaan-3 atradās aptuveni 619 kilometru (385 jūdzes) attālumā no polārā reģiona.

Turpretim Ķīnas kosmosa programmai, pēc Pekinā bāzētā vecākā kosmosa eksperta Pana Džihao teiktā, ir izcilas tehnoloģijas. Ķīna kopš 2010. gada ir spējusi nosūtīt orbītas un desantētājus tieši Zemes-Mēness pārvietošanas orbītā, un tas ir iespēja Indijai ierobežotās nesējraķešu jaudas dēļ. Turklāt Ķīnas dzinēju tehnoloģija tiek uzskatīta par progresīvāku.

Ir vērts atzīmēt, ka Indijas Kosmosa pētniecības organizācija (ISRO) nekad nav apgalvojusi, ka Chandrayaan-3 nolaidās uz Mēness dienvidu pola. Tā vietā viņi paziņoja, ka tas nolaidās tuvāk dienvidu polam nekā jebkuras citas valsts iepriekšējās misijas.

Lai gan nosēšanās vietas precizitāte tiek apstrīdēta, Chandrayaan-3 misija zinātniekiem bija nozīmīga. Tiek uzskatīts, ka neatzīmētajā teritorijā netālu no Mēness dienvidu pola ir potenciālas sasaluša ūdens rezerves un vērtīgi elementi, kam varētu būt izšķiroša nozīme turpmākajās kosmosa misijās.

Avoti:

– NewsNation

– Zinātnes laiki

– Global Times

- Laiks

– IFSzinātne