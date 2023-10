Ķīnas nākamā Mēness misija kravas pārvadāšanai no Pakistānas

Ķīnas nākamajā Mēness misijā Chang'e-6, kas plānota 2024. gadā, tiks iekļauta krava no Pakistānas, kas ir daļa no viņu pastiprinātās sadarbības kosmosa nozarē. Misijas mērķis ir atgriezt paraugus no Mēness tālākās puses, ko cilvēki vēl nav izpētījuši. Mēness tālākajā pusē atrodas Aitken baseins, nozīmīga Mēness reljefa forma ar zinātnisku vērtību. Misijas mērķis ir nolaisties Dienvidpola-Aitken baseinā un savākt paraugus no dažādiem reģioniem un vecumiem.

Lai veicinātu starptautisko sadarbību, Chang'e-6 misija pārvadās kravas un satelītu projektus no dažādām valstīm un reģioniem. Tajos ietilpst Francijas radona noteikšanas instruments DORN, Eiropas Kosmosa aģentūras negatīvo jonu detektors, Itālijas lāzera retroreflektors un Pakistānas CubeSat. CubeSat ir miniatūrs satelīts no Pakistānas, kas parāda valsts pieaugošo iesaistīšanos kosmosa izpētē.

Pakistāna arī izteikusi interesi pievienoties Ķīnas kosmosa stacijai Tiangong un tās vērienīgajai Mēness bāzei Dienvidpolā. Šā gada sākumā Pakistāna pētniecības nolūkos nosūtīja sēklas uz Ķīnas kosmosa staciju.

Mēness tālākā puse, kas pazīstama arī kā "Mēness tumšā puse", ir tā puse, kas ir vērsta prom no Zemes un lielākoties joprojām nav izpētīta. Lai nodrošinātu saziņu starp Mēness tālāko pusi un Zemi, Ķīna plāno palaist releja pavadoni Queqiao-2 jeb Magpie Bridge-2 2024. gada pirmajā pusē.

Šī Ķīnas un Pakistānas sadarbība kosmosa izpētē liecina par saikņu stiprināšanu starp abiem jebkuriem laikapstākļiem. Tas arī norāda uz starptautiskās sadarbības pieaugošo nozīmi zinātnisko zināšanu un izpētes veicināšanā ārpus Zemes robežām.

Definīcijas:

– Chang'e-6: Ķīnas nākamā Mēness misija, kuras mērķis ir nolaisties Mēness tālākajā pusē, lai savāktu paraugus.

– Lietderīgā krava: aprīkojums vai instrumenti, ko pārvadā kosmosa kuģis.

– CubeSat: miniatūrs satelīts, ko izmanto dažādiem mērķiem.

– Aitken baseins: viena no trim galvenajām Mēness reljefa formām, kas atrodas Mēness tālākajā pusē.

- Tiangong: Ķīnas kosmosa stacija.

– Queqiao-2: Ķīnas releja satelīts, lai atvieglotu saziņu ar Mēness tālāko pusi.

Avoti:

- Ķīnas Nacionālā kosmosa pārvalde (CNSA)

- Siņhua ziņu aģentūra

– laikraksts Global Times

– Rītausmas avīze