Ķīnas Chang'e 6 mēness misija Pakistānas satelīta pārvadāšanai

Gaidāmajā Ķīnas kosmosa misijā Chang'e 6, ko paredzēts palaist 2024. gada pirmajā pusē, tiks iekļauts arī satelīts no Pakistānas. Ķīnas Nacionālā kosmosa administrācija (CNSA) paziņoja, ka Chang'e 6 misija pārvadās kravas no Pakistānas, kā arī Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA), Francijas un Itālijas.

Chang'e 6 misijas mērķis ir pārbaudīt radioaktīvo gāzi, izmantojot franču instrumentus, kā arī ESA negatīvo jonu detektoru un Itālijas Valle Brett radaru sistēmu. Šīs misijas ietvaros uz Mēness orbītu tiks nosūtīts arī Pakistānas satelīts CubeSat.

Ķīna aktīvi paātrina savu Starptautiskās Mēness izpētes stacijas projektu, un ir sagaidāms, ka tā rezultātā izveidosies vairāk starptautisku partnerību. CNSA paziņoja, ka Chang'e 6 misija pārvadās kravas un satelītus no četrām valstīm, lai uzlabotu starptautisko sadarbību.

Šī misija būs pirmā, kas savāks paraugus no mēness tumšās puses un nogādās tos atpakaļ uz Zemi. Iepriekšējās misijās tika savākti tikai paraugi no Mēness tuvējās virsmas. Chang'e 6 misijas galvenais mērķis ir savākt paraugus no dažādām Mēness daļām, lai labāk izprastu tā vecumu. Pēc šīs misijas Ķīna plāno nosūtīt robotu misiju Chang'e 7 uz Mēness dienvidu polu, lai meklētu ledus pazīmes un pētītu reģiona atmosfēru un laikapstākļus.

Chang'e 8 misija iezīmēs Chang'e misiju beigas un ir paredzēta, lai potenciāli izveidotu pētniecības staciju uz Mēness. Ir vērts atzīmēt, ka Ķīna iepriekš sasniedza nozīmīgu pagrieziena punktu 2013. gadā, kad tās misija Chang'e 5 veiksmīgi savāca paraugus no Mēness un nogādāja tos atpakaļ uz Zemi, padarot Ķīnu par trešo valsti pasaulē pēc ASV un Krievijas. .

