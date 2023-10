Ķīnas Chang'e-8 misija, lai pārbaudītu resursu izmantošanu uz Mēness

By

Ķīna ir atklājusi plānus savai gaidāmajai misijai Chang'e-8, kuras mērķis ir pārbaudīt in situ resursu izmantošanu uz Mēness. Misija, kas tiks uzsākta 2028. gadā, kalpos kā Ķīnas lielāka mēroga Starptautiskās Mēness izpētes stacijas (ILRS) projekta priekštecis. Chang'e-8 misija sastāvēs no nolaišanās ierīces, rovera un robota, un tās mērķi ir Mēness ģeoloģijas izpēte, Zemes novērošana no Mēness virsmas, Mēness paraugu analīze un resursu izmantošanas eksperimenti.

Ķīnas misija Chang'e-8 pārbaudīs arī slēgtu sauszemes ekosistēmu Mēness vidē. Misija balstīsies uz Ķīnas iepriekšējām Mēness misijām, lai pārbaudītu galvenās tehnoloģijas turpmākajām misijām. Ķīnas Nacionālā kosmosa administrācija (CNSA) ir paudusi savu atvērtību starptautiskajai sadarbībai šajā misijā, aicinot piedalīties dažādos līmeņos, sākot no misijas līdz sistēmas un kravas līmeņiem.

Chang'e-8 sākotnējās nosēšanās vietas ietver reģionus ap Leibnica Beta, Amundsen, Cabeus krāteriem un Shackleton-de Gerlache grēdu. Trīs no šīm vietām tiek apsvērtas Artemis 3 apkalpes nosēšanās misijai.

Chang'e-8 nosēšanās ierīce pārvadās 10 zinātniskās kravas, tostarp nosēšanās un topogrāfijas kameras, seismometru, uz Mēness balstītu Zemes radiometru un multispektrālo attēlu aparātu, mīkstu rentgena teleskopu un citus. Roveris būs aprīkots ar četrām zinātniskajām kravām, tostarp panorāmas kameru, Mēness caurlaidības radaru, infrasarkanā spektra minerālu analizatoru un in situ Mēness paraugu analīzes un uzglabāšanas ierīci.

Chang'e-8 sekos Chang'e-7 misijai 2026. gadā, kuras mērķis būs arī Mēness dienvidu pols. Šīs misijas liks pamatu lielākam ILRS projektam 2030. gados. Turklāt Ķīnas misija Chang'e-6, Mēness tālākās malas parauga atgriešana, ir plānota 2024. gada pirmajā pusē.

Saskaņā ar Ķīnas Mēness izpētes projekta galvenā konstruktora Yu Dengyun teikto, ILRS tiks konstruēts, izmantojot īpaši smagas pacelšanas raķešu palaišanu 2030. gados. ILRS kalpos ne tikai kā Mēness izpētes stacija, bet arī apstiprinās tehnoloģijas un iespējas turpmākām apkalpes misijām uz Marsu.

