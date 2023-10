Mēness polāro reģionu izpēte: Chandrayaan-4 misija

Indijai turpinot iespaidīgo veiksmīgo kosmosa misiju sēriju, Indijas Kosmosa pētniecības organizācija (Isro) un Japānas Aviācijas un kosmosa izpētes aģentūra (JAXA) ir pievērsušas uzmanību nākamajam lielajam Mēness izpētes darbam. Balstoties uz Chandrayaan-3 sasniegumiem, gaidāmā Lunar Polar Exploration Mission (Lupex), kas pazīstama arī kā Chandrayaan-4, ir gatava uzsākt ar jaunu mērķu kopumu, pagarinātu darbības laiku un uzlabotiem zinātniskiem instrumentiem.

Chandrayaan-4 misijas galvenais mērķis ir izpētīt Mēness Dienvidpolu un izpētīt ūdens klātbūtni un kvalitāti šajā reģionā. Atšķirībā no tā priekšgājēja Chandrayaan-3, kuram nebija orbītas un kurā bija SHAPE krava Zemes spektropolarimetrisko parakstu pētīšanai, Chandrayaan-4 būs smags roveris, kas šķērsos Mēness virsmu. Šīs misijas mērķis ir noteikt ūdens daudzumu, ko var lokāli iegūt no Mēness, potenciāli nodrošinot ilgtspējīgu cilvēka darbību nākotnē.

Proti, Lupex projekts ir globāla sadarbība. Kamēr Isro vadīja Chandrayaan-3 misiju neatkarīgi, šoreiz tā ir paplašinājusi sadarbību. Japānas JAXA nodrošina Mēness roveri un nesējraķeti, savukārt Isro ir atbildīgs par nolaišanās ierīci. Turklāt roveris tiks aprīkots ar NASA un Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) novērošanas instrumentiem. Šīs sadarbības mērķis ir apkopot svarīgus datus par ūdens, skābekļa un citu būtisku resursu pieejamību, kas nepieciešami turpmāko Mēness misiju loģistikas aprēķināšanai.

Chandrayaan-4 misija ir saistīta ar pieaugošo interesi visā pasaulē par Mēness izpēti un iespējamo ūdens esamību Mēness polārajos reģionos. Ja ūdens tiks atrasts šajos apgabalos, tas varētu kalpot par vērtīgu enerģijas avotu turpmākajiem cilvēku centieniem uz Mēness. Projektu plānots uzsākt 2025. gadā, un komandas mērķis ir nolaisties Mēness dienvidu polārajā reģionā, kurā, domājams, ir liels ūdens potenciāls. Tomēr piemērotas nosēšanās vietas noteikšana ar atbilstošu apgaismojumu un sakaru apstākļiem rada ievērojamu izaicinājumu.

Ar daudzveidīgu starptautisku sadarbību un lielu uzsvaru uz Mēness polāro reģionu noslēpumu atklāšanu, Chandrayaan-4 misijai ir liels solījums uzlabot mūsu izpratni par Mēnesi un pavērt ceļu turpmākai Mēness izpētei.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

Kas ir Chandrayaan-4 misija?

Chandrayaan-4 misija, kas pazīstama arī kā Lupex, ir gaidāms Mēness izpētes projekts, ko vada Indijas Kosmosa pētniecības organizācija (Isro) sadarbībā ar Japānas Aviācijas un kosmosa izpētes aģentūru (JAXA). Tās galvenais mērķis ir izpētīt ūdens klātbūtni un daudzumu Mēness Dienvidpola reģionā.

Kā Chandrayaan-4 atšķiras no Chandrayaan-3?

Chandrayaan-4 ir ievērojams progress no Chandrayaan-3. Atšķirībā no tā priekšgājēja, Chandrayaan-4 ietvers orbītu un smago roveri, lai šķērsotu Mēness virsmu. Misija galvenokārt koncentrējas uz to, lai noteiktu, cik daudz ūdens nākamajiem kolonistiem var būt nepieciešams atnest no Zemes un cik daudz ūdens var iegūt vietēji no Mēness.

Kāda ir ūdens nozīme uz Mēness?

Ūdens klātbūtnei uz Mēness ir milzīga nozīme turpmākajām cilvēka darbībām kosmosā. Ja ūdeni var identificēt Mēness polārajos reģionos, tas potenciāli var kalpot kā vitāli svarīgs resurss dzīvības uzturēšanai, dzeramā ūdens nodrošināšanai un pat kā enerģijas avots.

Kuras organizācijas ir iesaistītas Lupex projektā?

Lupex projekts ir Isro, JAXA, NASA un Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) kopdarbs. Isro un JAXA ir atbildīgi par nolaišanos un Mēness roveriem, savukārt NASA un ESA nodrošina novērošanas instrumentus, lai uzlabotu misijas zinātniskās spējas.

Kad tiks uzsākta misija Chandrayaan-4?

Misiju Chandrayaan-4 pašlaik plānots uzsākt 2025. gadā. Komanda plāno nolaisties Mēness dienvidu polārajā reģionā, kur ūdens klātbūtnes potenciāls ir augsts. Tomēr ideālas nosēšanās vietas atrašana ar optimālu apgaismojumu un komunikācijas apstākļiem ir liels izaicinājums.