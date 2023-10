Jauni pierādījumi izaicina tradicionālās mednieku-vācēju dzimumu lomas

By

Jaunākie pētījumi, ko veica antropoloģijas profesore Sāra Leisija no Delavēras Universitātes, apstrīd ilgstošo pārliecību, ka aizvēsturiskos laikos vīrieši bija mednieki un sievietes vācēja. Leisija un viņas kolēģe Cara Ocobock no Notre Dame universitātes pārskatīja arheoloģiskos pierādījumus un literatūru no paleolīta laikmeta un atrada nelielu atbalstu priekšstatam, ka lomas tika piešķirtas īpaši katram dzimumam. Viņi arī atklāja, ka sievietes ir fiziski spējīgas medīt un ka ir abu dzimumu vienlīdzības piemēri senajos darba rīkos, uzturā, mākslā, apbedījumos un anatomijā.

Lacy un Ocobock pētījumi ir tiešā pretrunā ar teoriju “Cilvēks mednieks”, kuru 1968. gadā pirmo reizi popularizēja antropologi Ričards B. Lī un Īrvens Devors. Teorija liecina, ka medībām bija izšķiroša nozīme cilvēka evolūcijā un ka visi mednieki bija vīrieši. Leisija šīs teorijas plašo pieņemšanu saista ar dzimumu aizspriedumiem un cer, ka viņas atklājumi kļūs par noklusējuma pieeju turpmākajiem pētījumiem.

Pētnieku grupa arī pētīja anatomiskās un fizioloģiskās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, lai noteiktu, vai šie faktori neļāva sievietēm medīt. Viņi atklāja, ka, lai gan vīriešiem ir priekšrocības darbībās, kurās nepieciešams ātrums un spēks, sievietēm bija priekšrocības darbībās, kurās nepieciešama izturība. Abi aktivitāšu kopumi bija būtiski medībās senatnē. Komanda arī uzsvēra estrogēna lomu, kas ir lielāka sievietēm, piešķirot šo priekšrocību.

Šis jaunais pētījums izaicina ilgstošus uzskatus par dzimumu lomām aizvēsturiskajās sabiedrībās un uzsver nepieciešamību turpināt agrīno cilvēku, īpaši sieviešu, dzīves izpēti. Leisija uzskata, ka idejai par elastību un dalītu darbu mazās kopienās jābūt noklusējuma pieņēmumam, pētot aizvēsturiskās sabiedrības.

