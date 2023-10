Jaunatklāts nodalījums šūnās: ekskluzīvs

ETH Cīrihes pētnieki nesen ir atklājuši iepriekš nezināmu nodalījumu zīdītāju šūnās, ko sauc par ekskluzīvu. Šis nodalījums sastāv no DNS gredzeniem, kas pazīstami kā plazmīdi, un atrodas šūnu plazmā, kas ir neparasti, jo lielākā daļa eikariotu šūnu DNS tiek turēta kodolā. Šī atklājuma atklājumi ir publicēti žurnālā Molecular Biology of the Cell.

Plazmīdas, kas atrodamas ekskluzīvā, var rasties gan no ārējiem avotiem, gan no telomēriem, hromosomu ierobežotajiem galiem. Dažās vēža šūnās telomēriskie gredzeni bieži veidojas, savienojot šos DNS segmentus. Tomēr šiem gredzeniem trūkst proteīnu ražošanas plānu. ETH Cīrihes pētnieki ir pierādījuši, ka šūnas kodols selektīvi noņem šos DNS gredzenus kopā ar plazmīdām no ārējiem avotiem un nogulda tos šūnu plazmā. Šis process palīdz šūnām atšķirt savu DNS, kas joprojām ir nepieciešama, no svešas DNS, kas vairs nav nepieciešama.

Viena no iespējamām ekskluzīvas funkcijām ir tās loma šūnu imunoloģiskajā atmiņā. Pētnieki ir pētījuši īpašu proteīnu, kas saistās ar DNS, tostarp DNS gredzeniem. Šis proteīns var izraisīt signālu kaskādi, kas liek šūnām atbrīvot iekaisuma kurjervielas, norādot uz patogēna klātbūtni. Ekskluzīvs var būt iesaistīts šajā procesā un iemūžināt ilūziju par notiekošu infekciju, izraisot autoimūnas reakcijas, piemēram, sistēmisku sarkano vilkēdi.

Vadošā pētniece Ruta Kroševski uzskata, ka ekskluzīvs ir agrīnas evolūcijas paliekas. Eikariotu šūnas radās no baktēriju saplūšanas ar arhejām, un šo organismu gredzenveida DNS bija jāaizsargā. Ekskluzīvs kalpo kā primitīva šūnas kodola forma ar vienkāršāku apvalka struktūru, salīdzinot ar kodola apvalku. Iemesli, kāpēc plazmīdas ir iekļautas šajā nepilnīgajā aploksnē, joprojām nav zināmi.

Turpmākajos pētījumos galvenā uzmanība tiks pievērsta plazmīdu DNS izmaiņu izpētei un mehānismiem, kas ir atbildīgi par plazmīdu nogulsnēšanos ekskluzīvā. Šī jaunatklātā organelle atklāj dažādus noslēpumus, kurus pētnieki cenšas atšķetināt, izgaismojot šūnu nodalījumu aizraujošās sarežģītības.

Avots: ETH Zurich