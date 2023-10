Sandhill celtņa aizraujošā dzīve

Smilšu kalna dzērve ir ievērojams putns, kas par savām mājām sauc Cariboo-Chilcotin reģionu. Šīs senās radības ir pazīstamas ar saviem īpašajiem aicinājumiem, kas var ceļot līdz 2.5 jūdzēm. Viņiem ir unikāla īpašība to saritinātajās trahejās, kas ļauj tiem radīt šīs skaļās un viļņainās vokalizācijas.

Sandhill dzērves ir viena no piecpadsmit visā pasaulē sastopamajām dzērvju sugām un vienīgā suga, kas ligzdo Kanādā. Šie majestātiskie putni ir vieni no lielākajiem Ziemeļamerikā, kas ir vairāk nekā metru garš un spārnu plētums ir divi metri. Viņiem ir šīfera pelēks ķermenis, sarkana piere, spilgti balti vaigi un garš melns knābis un kājas.

Šie putni pastāv jau miljoniem gadu un ir saglabājušies salīdzinoši nemainīgi. Viņu pielāgošanās spēja un ilgtermiņa atmiņa, iespējams, ir veicinājusi to izdzīvošanu, pārsniedzot 99% visu sugu, kas jebkad pastāvējušas. Dzērves vēstures gaitā ir ieņēmušas nozīmīgu vietu daudzās kultūrās, un to klātbūtne Cariboo-Chilcotin ir patiesi īpaša.

Smilšu kalnu dzērves dod priekšroku nošķirtām ligzdošanas vietām, kas nozīmē, ka tās bieži var redzēt tikai migrācijas laikā vai vasaras beigās, kad to cāļi ir nobrieduši. Viņi ierodas Britu Kolumbijā no marta līdz maijam un atgriežas dienvidos no septembra līdz oktobrim. Pavasarī ierasts skats ir bildināšanas dejas, jo tās palīdz putniem atrast dzīvesbiedrus.

Šie putni ligzdo un meklē barību uz zemes dažādos biotopos, piemēram, purvos, purvos, siena laukos un ganībās. Tie ir sekojuši tiem pašiem migrācijas modeļiem tūkstošiem gadu, atkārtoti izmantojot ligzdošanas vietas un apmetoties pazīstamās vietās.

Smilškalnu dzērvēm ir lēns vairošanās ātrums, mātītes parasti dēj divas olas, bet tikai viens cālis parasti izdzīvo, lai izlidotu. Jaunās dzērves ir priekšlaicīgas un spēj atstāt ligzdu dažu stundu laikā pēc izšķilšanās. Viņi uzturas tuvu saviem vecākiem aptuveni deviņus līdz desmit mēnešus, pirms pievienojas nevaislas dzērvju baram.

Lai gan smilšu kalnu celtņi pagātnē ir spējuši atgūties no gandrīz izzušanas, cilvēku darbība turpina apdraudēt to dzīvotnes. Traucējumi no tādām darbībām kā plaisāšana un mitrāju aizsprostošana var traucēt ligzdošanas un barības meklēšanas vietas. Vēja parki ietekmē arī to migrācijas ceļus, un to izvietošana būtu jāpārdomā.

Tā kā iedzīvotāju skaits nepārsniedz desmit tūkstošus, ir ļoti svarīgi aizsargāt dzērvju migrācijas pieturvietas un ligzdošanas vietas. Lai nodrošinātu to izdzīvošanu, ir būtiski samazināt ietekmi uz to dzīvotnēm cilvēka darbības laikā. Šie jutīgie putni ar zemo cāļu izdzīvošanas līmeni un vēlo vairošanās vecumu varētu viegli kļūt par apdraudētu sugu, ja netiks pienācīgi aizsargāti.

- CaribooWildlife