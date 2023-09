Indijas kosmosa kuģis Aditya L1, kas aprīkots ar saules uzliesmojumiem un CME

By

Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA) nesen ir kopīgojusi kadrus, kuros redzams tās kosmosa kuģis Parker Solar Probe, kas šķērso spēcīgu koronālās masas izmešanas (CME) mākoni. Šī CME ir spēcīga izraidīšana no Saules vainaga, kas potenciāli var sabojāt satelītus un kosmosa kuģus. Tā kā Indijas kosmosa kuģis Aditya L1 galamērķi sasniegs četru mēnešu laikā, rodas bažas par CME iespējamo ietekmi uz misiju.

Neskatoties uz šīm bailēm, Aditya L1 kosmosa kuģim ir divas priekšrocības, kas varētu palīdzēt tam izturēt šādus incidentus. Pirmkārt, tas atrodas ievērojamā attālumā no Saules, atšķirībā no NASA Parker Solar Probe, kas tuvojas Saulei 6.9 miljonu kilometru attālumā. Savukārt Aditya L1 atrodas aptuveni 1.5 miljonu kilometru attālumā no Zemes. Šī telpiskā atšķirība varētu nodrošināt augstāku aizsardzības līmeni.

Turklāt Aditya L1 kosmosa kuģis ir aprīkots ar īpašiem sakausējumiem un vielām, kas izstrādātas, lai pasargātu to no ar kosmosu saistītām briesmām, piemēram, ārkārtēja starojuma un CME mākoņiem. Šī funkcija nodrošina, ka kosmosa kuģis ir labi sagatavots, lai pārvarētu visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tā tuvumu Saulei.

Aditya L-1 ir Indijas atklāšanas Saules misija, un nesen, 15. septembrī, tika pabeigts ceturtais manevrs uz Zemes. Indijas Kosmosa pētniecības organizācijas (ISRO) un sešu citu valstu institūtu sadarbības mērķis ir izpētīt Saules fotosfēru, hromosfēru un koronu. izmantojot modernus elektromagnētisko daļiņu un magnētiskā lauka detektorus.

Pateicoties tā izturīgajam dizainam un aizsardzības pasākumiem, Aditya L1 kosmosa kuģis ir labi novietots, lai būtiski veicinātu mūsu izpratni par Sauli un tās uzvedību. Šī misija ir būtisks solis Indijas kosmosa izpētes programmā, demonstrējot valsts tehnoloģiskās spējas un centību zinātniskajai pētniecībai.

