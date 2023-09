Mīkstais robots pārvietojas sarežģītās vidēs, izmantojot fizisko intelektu

By

Kopsavilkums: Pētnieki ir izstrādājuši "bezsmadzeņu" mīkstu robotu, kas var autonomi pārvietoties sarežģītās vidēs, izmantojot fizisko intelektu. Atšķirībā no iepriekšējiem modeļiem, kas varēja pagriezties tikai tad, kad sastopaties ar šķēršļiem, šis robots var griezties pats, pateicoties tā asimetriskai konstrukcijai. Robots ir izgatavots no lentveida šķidro kristālu elastomēriem un tiek iedarbināts, kad tas tiek novietots uz virsmas, kas ir karstāka par apkārtējo gaisu. Jo siltāka virsma, jo ātrāk tā ripo. Šī unikālā kustība ļauj robotam pārvietoties lokos, šķērsot dinamiskus labirintus un izvairīties no iestrēgšanas starp paralēliem objektiem.

Ziemeļkarolīnas štata universitātes pētnieku komanda ir balstījusies uz savu iepriekšējo darbu pie mīkstās robotu navigācijas, lai izveidotu jaunu robotu, kas var pārvietoties vēl sarežģītākā un dinamiskākā vidē. Iepriekšējais mīkstais robots varēja pārvietoties vienkāršos labirintos, bet varēja pagriezties tikai tad, kad saskārās ar šķērsli, izraisot iespēju iestrēgt.

Jaunajam "bezsmadzeņu" robotam nav nepieciešama datora vai cilvēka vadība, jo tas darbojas, izmantojot fizisko intelektu. Tas ir izgatavots no lentveida šķidro kristālu elastomēriem, kas tiek iekustināti, kad tiek novietoti uz virsmas, kas ir karstāka par apkārtējo gaisu. Lentes daļa, kas pieskaras virsmai, saraujas, izraisot ripošanas kustību. Robota asimetriskā konstrukcija ļauj veikt pagriezienus, nesaskaroties ar kādu priekšmetu. Tas pārvietojas lokos, kas ļauj tai pārvietoties labirintos bez iestrēgšanas un kustēties starp paralēliem šķēršļiem.

Pētnieki ir pierādījuši robota spēju pārvietoties sarežģītos labirintos, tostarp tajos, kuriem ir kustīgas sienas, un iederēties šaurās telpās. Viņi izmēģināja robotu gan uz metāla virsmas, gan smiltīs. Šī robota izstrāde ir solis uz priekšu mīksto robotu dizainā, jo īpaši lietojumiem, kur viņi var iegūt siltumenerģiju no savas vides.

Pētījums ar nosaukumu "Fiziski inteliģents autonoms mīksts robotu labirinta bēgums" tiks publicēts žurnālā Science Advances. Pētījums tika atbalstīts ar Nacionālā zinātnes fonda dotācijām.

