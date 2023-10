Caribbean Box Medūzas neticamās mācīšanās spējas

By

Jauni pētījumi atklājuši, ka Karību jūras medūzas, neskatoties uz to nelielo izmēru un smadzeņu trūkumu, spēj iemācīties izvairīties no šķēršļiem, izmantojot vizuālas norādes. Šī kognitīvā spēja, kas pazīstama kā "asociatīvā mācīšanās", nekad agrāk nav novērota dzīvniekiem ar tik primitīvu nervu sistēmu. Salīdzinot ar progresīvākiem dzīvniekiem, piemēram, augļu mušām vai pelēm, kurām ir smadzenes, medūzu veiktspēja ir līdzīga.

Karību jūras medūza, kas pazīstama arī kā Tripedalia cystophora, ir pazīstama ar spēju pārvietoties pa duļķainu ūdeni un iegremdētām mangrovju saknēm. Tas rada riskus, kas var sabojāt viņu trauslos želatīna ķermeņus, taču viņi var izvairīties no kaitējuma, pateicoties saviem četriem redzes maņu centriem, ko sauc par ropaliju. Katrs ropalijs satur lēcas formas acis un apmēram tūkstoti neironu. Turpretim augļu mušām smadzenēs ir 200,000 XNUMX neironu.

Neraugoties uz to, ka Karību jūras medūzas ir bezsmadzeņu, tām piemīt “operantu kondicionēšana”, kas ir iemācītas uzvedības veids, kas ietver nākotnes problēmu paredzēšanu un izvairīšanos no tām. Vadošais autors Anders Garms skaidro, ka šī spēja ir sarežģītāka nekā klasiskā kondicionēšana, ko lieliski pierādīja Pavlova eksperimenti ar suņiem. Lai pārbaudītu medūzu spējas, pētnieki tās ievietoja tvertnē ar stikla sienām ar dažāda tumšuma svītrām, lai atdarinātu mangrovju saknes. Medūzas ātri iemācījās pārvietoties pa vietām, kur stieņi bija vismazāk redzami, izvairoties no sadursmēm ar sienām.

Pētnieki uzskata, ka viņu atklājumi apstiprina domu, ka dzīvnieki ar nelielu neironu skaitu joprojām var mācīties. Tas liecina, ka mācīšanās var būt nervu sistēmu pamatīpašība. Cnidarians, dzīvnieku grupa, kurā ietilpst medūzas, jūras anemones un koraļļi, ir “māsu grupa” lielākajai daļai citu dzīvnieku un pat cilvēku. Tas liek domāt, ka kopīgs sencis varēja izveidot nervu sistēmu, kas spēj asociatīvi mācīties pirms aptuveni 500 miljoniem gadu.

