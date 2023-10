Milzīgs atklājums: zinātnieki atklāj līdz šim vistālāko un spilgtāko ātro radio uzliesmojumu

By

Starptautiska zinātnieku komanda ir veikusi pārsteidzošu atklājumu ātro radio uzliesmojumu (FRB) izpētē. Viņi ir atklājuši FRB ar nosaukumu FRB 20220610A, kas ir ne tikai vistālākais jebkad reģistrētais attālums, bet arī viens no spilgtākajiem jebkad novērotajiem. Pagāja aptuveni astoņi miljardi gadu, līdz FRB signāls no FRB 20220610A pagājušā gada jūnijā sasniedza Zemi, padarot to par aptuveni 50 procentiem vecāku nekā iepriekšējais distances rekordists.

Tiek lēsts, ka enerģija, ko FRB 20220610A atbrīvo tikai dažās milisekundēs, ir līdzvērtīga tai, ko mūsu Saule saražo 30 gadu laikā. Ar šo neticamo spilgtumu FRB 20220610A atšķiras no vairuma iepriekš atrasto FRB. Faktiski tas ir spilgtāks par visiem, izņemot vienu no 55 FRB, ko iepriekš atklāja Austrālijas kvadrātkilometru masīva ceļa meklētājs (ASKAP).

Veicot papildu novērojumus, kas veikti, izmantojot Eiropas Dienvidu observatorijas ļoti lielo teleskopu, Austrālijas vadītā komanda secināja, ka FRB 20220610A, iespējams, radās no saplūšanas galaktiku pāra vai trio. Šis atklājums saskan ar dažām teorijām par FRB cēloni, lai gan ir ierosināti arī citi iespējamie skaidrojumi, piemēram, supernovas un magnētiskās neitronu zvaigznes.

Neskatoties uz nezināmo FRB izcelsmi, šīs aizraujošās parādības sniedz pētniekiem iespēju novērtēt Visuma masu. Profesors Raiens Šenons, projekta līdzvadītājs, skaidro, ka visumā trūkstošo vielu, iespējams, var noteikt, izmantojot ātrus radio uzliesmojumus: “Ātri radio uzliesmojumi uztver šo jonizēto materiālu. Pat telpā, kas ir gandrīz pilnīgi tukša, viņi var "redzēt" visus elektronus, un tas ļauj mums izmērīt, cik daudz priekšmetu atrodas starp galaktikām.

FRB 20220610A atklāšana arī atbalsta teoriju, ko 2020. gadā ierosināja nelaiķis Austrālijas astronoms Žans Pjērs Makvarts. Makkvarts ierosināja, ka Visuma masu var noteikt, pētot ātrus radio uzliesmojumus. Komandas atklājumi saskan ar tā saukto "Makvarta attiecību", kas norāda, ka jo tālāk ir ātrs radio uzliesmojums, jo izkliedētāku gāzi tas atklāj starp galaktikām. Tomēr ne visi FRB ievēro šo modeli, uzsverot šo parādību sarežģītību.

Lai gan šis izrāviens FRB izpratnē nobīda mūsu zināšanu robežas, vēl tālāku signālu noteikšanai būs nepieciešams uzlabots aprīkojums. Zinātnieki ar nepacietību sagaida, ka tiks pabeigta Square Kilometer Array observatorija, kas sāks darboties 2028. gadā, kas ļaus turpināt izpēti un atklāt jaunus FRB ierakstus.

Avoti:

- BBC ziņas

– Zinātnes ikdienas