Melnie caurumi patērē savu apkārtējo vidi ātrāk, nekā gaidīts

Nesen veikts Ziemeļrietumu universitātes pētījums ir parādījis jaunu gaismu par melno caurumu rijīgo apetīti. Lai gan ir zināms, ka melnie caurumi neēd kā dzīvi organismi, to gravitācijas spēks ļauj tiem aprīt tuvumā esošos objektus, piemēram, gāzi, putekļus un pat zvaigznes. Šo procesu parasti sauc par "ēšanu".

Tradicionāli tika uzskatīts, ka melnie caurumi lēnā tempā patērē vielu no apkārtnes, ievērojot klasiskās akrecijas diska teorijas prognozes. Tomēr jaunais pētījums, kurā tika izmantotas uzlabotas 3D simulācijas, ir pierādījis, ka šis pieņēmums ir nepareizs.

Pētījumā atklājās, ka melnie caurumi pārsteidzoši ātri izrauj to akrecijas disku, būtībā to aprijot viesuļvētrā. Akrecijas disks ir virpuļojošs matērijas disks, kas spirālē ieiet melnajā caurumā. Šis disks veidojas, kad melnais caurums atrodas binārā sistēmā ar pavadošo zvaigzni vai kad to ieskauj gāzes un putekļu mākonis. Melnā cauruma milzīgais gravitācijas spēks piesaista šos elementus, izraisot to spirālveida virzību melnā cauruma dziļumos.

Šī paātrinātā patēriņa atklāšana sniedz vērtīgu ieskatu par melno caurumu uzvedību un to ietekmi uz apkārtni. Ziemeļrietumu universitātes pētnieki cer, ka šī jaunatklātā izpratne varētu palīdzēt zinātniekiem atklāt noslēpumus, kas apņem šīs mīklainās kosmiskās vienības.

