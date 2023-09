Jauns pētījums liecina, ka Zemei tuvākais melnais caurums varētu būt 150 gaismas gadu attālumā

By

Nesenais pētījums ir apstrīdējis mūsu izpratni par Zemei tuvāko melno caurumu. Iepriekšējie pētījumi liecināja, ka tuvākais zināmais melnais caurums atradās 1,560 gaismas gadu attālumā. Tomēr jauns pētījums, kas publicēts Karaliskās Astronomijas biedrības ikmēneša paziņojumos, liecina, ka melnais caurums varētu būt pat 150 gaismas gadu attālumā no Zemes.

Pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta Hiadesu kopai, kas ir mūsu planētai tuvākā atklātā zvaigžņu kopa. Izmantojot datus no Eiropas Kosmosa aģentūras Gaia misijas, zinātnieki no Padujas universitātes un Barselonas universitātes analizēja zvaigžņu kustību un evolūciju Hyades klasterī. Izmantojot simulācijas, viņi atrada pierādījumus, kas liecina par melno caurumu klātbūtni klasterī vai tās tuvumā.

Atvērts klasteris ir zvaigžņu kopums, ko brīvi satur kopā to gravitācijas spēks un kurām ir kopīgas īpašības, piemēram, vecums un ķīmiskais sastāvs. Pētnieki salīdzināja simulācijas rezultātus ar zvaigžņu faktiskajām pozīcijām un ātrumiem Hyades, ko precīzi novēroja Gaia satelīts. Simulācijas liecināja, ka klastera centrā vai tuvumā ir divi vai trīs melnie caurumi.

Ja apstiprināsies, šie melnie caurumi būtu tuvākie kandidāti mūsu Saules sistēmai. Šis atklājums ne tikai atklāj melno caurumu izplatību galaktikā, bet arī sniedz ieskatu par to, kā tie ietekmē zvaigžņu kopu evolūciju un veicina gravitācijas viļņu avotus.

Melnie caurumi ir ārkārtīgi blīvi objekti, kas veidojas masīvu zvaigžņu sabrukšanas rezultātā. Viņu gravitācijas spēks ir tik spēcīgs, ka pat gaisma nevar no tās izbēgt. Lai gan tos nevar tieši novērot, to klātbūtne parasti tiek secināta, pētot to ietekmi uz apkārtējo vielu. Piemēram, garāmejošas zvaigznes iznīcināšana ar melno caurumu rada nosakāmus rentgena starus.

Gravitācijas viļņu noteikšana 2015. gadā ir ievērojami uzlabojusi melno caurumu izpēti. Gravitācijas viļņi pirmo reizi tika novēroti divu melno caurumu sadursmē, kas atrodas 1.3 miljardu gaismas gadu attālumā, izraisot turpmāku izmeklēšanu par šiem mīklainajiem debess ķermeņiem.

Avoti:

– Oriģinālais raksts: [avots]

– ESA Gaia misija: [avots]