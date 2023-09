No supermasīvajiem melnajiem caurumiem konstatēti negaidīti vēlīnā sākuma radioviļņi

By

Astrofiziķu komanda ir veikusi intriģējošu atklājumu par radioviļņiem, ko izstaro supermasīvie melnie caurumi. Pretēji iepriekšējiem pieņēmumiem šie radioviļņi var saglabāties simtiem dienu pēc tam, kad melnais caurums ir saplēsis zvaigzni, apgrūtinot mūsu izpratni par šīm kosmiskajām parādībām.

Komanda apkopoja datus no 24 supermasīviem melnajiem caurumiem, izmantojot trīs radioteleskopus: Very Large Array, MeerKAT un Austrālijas teleskopa kompakto masīvu. Pārsteidzoši, viņi atklāja, ka desmit no šiem melnajiem caurumiem izstaroja radioviļņus 500 līdz 2,000 dienas pēc sākotnējā zvaigžņu pārraušanas notikuma.

Šis atklājums ir pretrunā ar iepriekšējiem uzskatiem, ka radioviļņi samazinās nedēļu vai mēnešu laikā pēc melnā cauruma sadursmes. Saskaņā ar astrofiziķes Ivetas Cendesas, pētījuma galvenās autores, teikto, tas nozīmē, ka līdz pat pusei no visiem melnajiem caurumiem, kas sasmalcina zvaigzni, pēc gadiem turpina izstarot materiālus, un šo parādību viņa dēvē par "atraugas".

Kad zvaigzne pietuvojas pārāk tuvu melnajam caurumam, tās milzīgais gravitācijas spēks izstiepj zvaigzni spageti līdzīgā formā. Šis plūdmaiņas traucējumu notikums rada vienu no spožākajiem optiskajiem uzliesmojumiem Visumā. Apmēram 20 līdz 30 procenti šo notikumu izraisa radioviļņu aizplūšanu agrīnā stadijā. Tomēr kopš 100. gadiem ir novēroti tikai ap 1990 šādu notikumu.

Parasti, tiklīdz ir novērota sākotnējā spilgtā gaisma no plūdmaiņu traucējumu notikuma, pētnieki mēdz novirzīt savu uzmanību uz citu vietu. Tomēr komandas iepriekšējais atklājums par melno caurumu, kas izstaro radioviļņus, vairākus gadus pēc zvaigznes aprišanas izraisīja ziņkāri par citu melno caurumu uzvedību.

Pētnieki ierosina divus skaidrojumus novēlotiem radioviļņiem. Iespējams, ka ir vajadzīgs laiks, lai gruveši ap melno caurumu nostātos stabilā orbītā. Alternatīvi, gruveši var būt vāji saistīti ar melno caurumu un veidot sfēras apvalku, kas pakāpeniski saraujas, veidojot akrecijas disku. Šī aizkavētā diska veidošanās varētu izskaidrot ilgstošo radioviļņu emisiju.

Šis pētījums izaicina mūsu izpratni par to, kā supermasīvie melnie caurumi mijiedarbojas ar apkārtni. Būs nepieciešami turpmāki pētījumi un novērojumi, lai atklātu šo novēloto radioviļņu noslēpumu.

