Biochar loma klimata pārmaiņu mazināšanā

Miljoniem tonnu organisko atkritumu, kas radušies lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībās, katru gadu tiek atstāti pūt vai sadedzināti, izdalot atmosfērā oglekļa dioksīdu un veicinot globālo sasilšanu. Tomēr risinājums pastāv bioogles veidā, kas var piesaistīt oglekli ilgāku laiku. Bioogles iegūst, karsējot organiskos atkritumus samazinātā skābekļa vidē. To var izgatavot no dažādiem organisko atkritumu produktiem temperatūrā no 300ºF līdz 1400ºF, kā rezultātā rodas dažādas īpašības.

Biooglei ir vairākas priekšrocības videi. Tas palīdz augsnei saglabāt ūdeni un barības vielas, nodrošina dzīvotni mikrobiem un uztver piesārņotājus, piemēram, smagos metālus, tādējādi novēršot to iekļūšanu ūdenstilpēs. Turklāt bioogle pārvērš aptuveni 50% no organiskajos atkritumos esošā oglekļa stabilā savienojumā, kas paliek ieslodzīts augsnē, samazinot atmosfērā izdalītā oglekļa daudzumu.

Bioogles ražošana Amerikas Savienotajās Valstīs pašlaik ir ierobežota, taču tai ir potenciāls kompensēt ievērojamu oglekļa dioksīda emisiju daudzumu. Viens aprēķins liecina, ka līdz 2050. gadam bioogle katru gadu varētu kompensēt līdz trim gigatonnām oglekļa dioksīda, kas atbilst 800 ogļu spēkstaciju slēgšanai. Tomēr, lai to panāktu, bioogles ražošanai ir būtiski jāpalielina globālā mērogā.

Izaicinājumi bioogles pārņemšanā ir lauksaimnieku izpratnes trūkums un nepieciešamība pēc niansētas izpratnes par tā īpašībām un pielietojumu. Bioogle nav mēslojums vai pesticīds un būtiski nepalielina ražu. Tomēr tas sniedz nepārprotamas priekšrocības, ja to pievieno augsnēm ar sliktu ūdens un barības vielu aizturi.

Biochar solās būt vienkārša un rentabla metode oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, piesaistot interesi no korporācijām, kas cenšas kompensēt savas emisijas. Bioogles ražošanas un ieviešanas palielināšana varētu pavērt ceļu ievērojamam oglekļa dioksīda līmeņa samazinājumam un veicināt klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus.

