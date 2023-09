NASA Osiris-Rex misija: asteroīdu paraugi nolaižas uz Zemes

Ļoti gaidītie paraugi no NASA Osiris-Rex misijas šodien nonāks Zemes atmosfērā. Kosmosa kuģis Osiris-Rex, kas ir aptuveni tranzīta furgona lielums, izlaida kapsulu, kurā atradās šķembu un putekļu paraugi, kas savākti no Zemei tuvu stāvošā asteroīda Bennu. Kapsula pārvietojas ar ātrumu aptuveni 27,650 10 jūdzes stundā, un ir paredzams, ka tā nolaidīsies netālu no Soltleiksitijas plkst. 55:XNUMX ET. Kosmosa kuģis jau ir novērsies no Zemes, lai sāktu jaunu misiju, lai izpētītu citu asteroīdu Apophis.

1999. gadā atklātais Bennu ir "gruvešu kaudzes asteroīds", kas sastāv no kosmosa akmeņu jucekli, ko kopā satur gravitācija. Tiek uzskatīts, ka šie ieži ir atdalījušies no lielāka ķermeņa un ir aptuveni 4.6 miljardus gadu veci, datēti ar Saules sistēmas veidošanos. Ir zināms, ka Bennu ir bagāts ar oglekli saturošām vielām un ūdeni saturošiem mālu minerāliem, kas liecina, ka šķidrais ūdens kādreiz atradās uz lielākā ķermeņa, no kuras tas veidojās.

Zinātnieki vēlas izpētīt Bennu paraugus, jo tie varētu sniegt ieskatu sastāvdaļās, kas veicināja planētu, tostarp Zemes, veidošanos un dzīvībai piemērotas vides izveidi. Turklāt Bennu izpēte palīdzēs pētniekiem labāk prognozēt un aizsargāties pret iespējamiem asteroīdu triecieniem. Lai gan nepastāv tūlītējs trieciena risks, Bennu ir klasificēts kā "potenciāli bīstams" un riņķo ap Sauli ik pēc 1.2 gadiem, pietuvojoties Zemei ik pēc sešiem gadiem.

Osiris-Rex misija, kas sākās 2016. gadā, ietvēra Bennu kartēšanu, lai izvēlētos labāko vietu paraugu atgūšanai. Izvēlētais galamērķis bija asteroīda Lakstīgalas krāteris. Kad paraugi nolaidīsies, tie nekavējoties tiks izņemti, lai novērstu piesārņojumu, un nogādāti NASA Džonsona kosmosa centrā Hjūstonā.

Šī misija ir nozīmīga, jo Bennu paraugi darbojas kā laika kapsula no mūsu Saules sistēmas pirmsākumiem, piedāvājot vērtīgu ieskatu dzīvības izcelsmē un asteroīdu dabā.

Avoti: NASA