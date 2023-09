Mīkstināšanas pārvietošanas ietekme uz Kolumbijas raibajām vardēm: UBC studenta pētījums

Britu Kolumbijas universitātes maģistrantūras studente Megana Vinanda ir veikusi pētījumu par mazināšanas pārvietošanas ietekmi uz Kolumbijas plankumainajām vardēm. Mīkstināšanas pārvietošana attiecas uz dzīvnieku pārvietošanu no vienas vietas uz citu būvniecības vai attīstības projektu laikā, lai saglabātu to dzīvotni. Šī prakse ieguva uzmanību 2010. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Vankūverā un Vistlerā, kad tika rūpīgi pārvietoti vairāk nekā 1,000 abinieku, tostarp sarkankājainā varde.

Kolumbijas raibās vardes tiek uzskatītas par svarīgu “indikatorsugu”, jo tās var sniegt ieskatu ekosistēmas vispārējā veselībā. Tie ir arī būtiska barības tīkla sastāvdaļa, kas kalpo par barības avotu dažiem dzīvniekiem, vienlaikus kontrolējot zemākas kategorijas sugu, piemēram, kukaiņu, populāciju. Neskatoties uz to, ka Britu Kolumbijā arvien vairāk tiek izmantota seku mazināšanas pārvietošana, maz ir zināms par tās efektivitāti un ilgtermiņa ietekmi uz pārvietotajiem dzīvniekiem.

Vinandas pētījums notika Mayook Wetland netālu no Krenbrukas dienvidaustrumos pirms mūsu ēras. Viņa izmantoja radio izsekotājus un transponderu tagus uz vardēm, lai izsekotu to kustībām un dokumentētu to mērījumus visas vasaras garumā. Vardes tika sadalītas trīs grupās: viena atstāja to sākotnējā dzīvotnē kā kontroles grupa, cita pārvietojās nelielu attālumu, apmēram vienu kilometru, un trešā pārvietoja tālāk apmēram piecus kilometrus.

Lai gan pētījuma rezultāti joprojām tiek analizēti, Vinanda cer, ka viņas pētījumi izgaismos pārvietoto varžu izdzīvošanu un pārvietošanos. Turklāt viņa uzskata, ka viņas atklājumi var palīdzēt risināt sarežģītākus jautājumus, kas saistīti ar resursu konkurenci, pārtikas pieejamību, slimību pārnešanu un ģenētisko ietekmi.

Divu gadu pētījums notiek sadarbībā ar Ducks Unlimited Canada un BC Ūdens, zemes un resursu pārvaldības ministriju. Tas ir būtisks pirmais solis, lai izprastu seku mazināšanas pārvietošanas ietekmi, kas ir nepietiekami izpētīta tēma savvaļas dzīvnieku aizsardzības jomā. Paplašinot zināšanas šajā jomā, pētnieki būvniecības un attīstības projektu laikā var izstrādāt efektīvākas un informētākas pieejas dzīvnieku dzīvotņu saglabāšanai.

