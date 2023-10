Vai Kuipera joslā ir slēpta planēta?

By

Japānas astrofiziķi nesen ir iesnieguši pierādījumus, kas liecina par citas Zemei līdzīgas planētas esamību, kas slēpjas Kuipera joslā. Šī josta sastāv no apledojušu objektu gredzena, kas atrodas mūsu Saules sistēmas ārpusē, tieši aiz Neptūna orbītas.

Patriks Sofija Lykavka no Kindai universitātes un Takaši Ito no Japānas Nacionālās astronomijas observatorijas ir novērojuši dažādu objektu uzvedību Kuipera joslā, liekot viņiem domāt, ka starp tiem var būt paslēpta neliela planēta. Tiek lēsts, ka šīs potenciālās planētas masa ir 1.5 līdz 3 reizes lielāka nekā Zemei. Šī hipotētiskā planēta, kas atrodas aptuveni 500 astronomisko vienību (AU) attālumā no saules, Kuipera jostas izkliedētā diska reģionā, varētu būt mums tuvāk nekā ierosinātā planēta devītā, kas atrodas Saules sistēmas ārējos reģionos.

Kuipera joslā ir virkne asteroīdu, komētu, kosmosa iežu un ledus fragmentu, kuru izmērs ir no aptuveni 30 AU līdz 50 AU. Lai gan ir grūti novērot un pētīt šos objektus to milzīgā attāluma no Zemes dēļ, astrofiziķi nepārtraukti pēta šo reģionu, lai meklētu iespējamos atklājumus.

Pētījums, kas publicēts žurnālā The Astronomical Journal, izceļ anomālijas noteiktu Kuipera joslas objektu uzvedībā. Šīs anomālijas liecina par neredzētas planētas klātbūtni, kas gravitācijas ietekmē iedarbojas uz apkārtējiem objektiem. Kamēr šīs apslēptās planētas esamība vēl nav apstiprināta, savāktie pierādījumi norāda uz citas Zemei līdzīgas planētas iespējamību mūsu Saules sistēmā.

Ir nepieciešami turpmāki pētījumi un novērojumi, lai apstiprinātu šīs planētas esamību un sniegtu precīzākus datus par tās īpašībām un īpašībām. Citas Zemei līdzīgas planētas atklāšana Kuipera joslā būtiski ietekmētu mūsu izpratni par planētu veidošanos un ārpuszemes dzīvības potenciālu.

