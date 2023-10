Huberts Rīvs: astrofiziķis un zinātnes komunikators

By

Huberts Rīvss, kanādiešu un franču astrofiziķis, kurš nesen aizgāja mūžībā 91 gada vecumā, bija ne tikai slavens zinātnieks, bet arī ievērojams zinātnes komunikators. 1932. gadā Monreālā dzimušais Rīvss jau agrā bērnībā aizrāvās ar astronomiju, pētot dabas pasauli un pētot zvaigznes kā astronoms amatieris. Viņa aizraušanās ar kosmosu lika viņam turpināt karjeru astrofizikā, galu galā iegūstot doktora grādu Kornela universitātē un kļūstot par NASA kosmosa programmas konsultantu.

Rīvs bija pazīstams ar savu spēju izskaidrot plašai sabiedrībai sarežģītas zinātnes koncepcijas, un viņš vēlējās dalīties savā mīlestībā pret zinātni un Visumu ar plašāku auditoriju. 1981. gadā viņš publicēja grāmatu ar nosaukumu “Pacietība dans l'Azur” (Klusuma atomi: Kosmiskās izglītības izpēte), kas kļuva par bestselleru Francijā un tika tulkota 25 valodās. Grāmata saņēma atzinību par tās spēju pārvērst astrofiziku episkā sāgā, un tā nostiprināja Rīvsa kā prasmīga zinātnes komunikatora reputāciju.

Savas karjeras laikā Rīvss ir sarakstījis vairāk nekā 40 grāmatas, tostarp vairākus nosaukumus bērniem. Viņš kļuva par pazīstamu seju Francijas televīzijā, piedaloties populāros literāros sarunu šovos un valdzinot skatītājus ar saviem mežonīgi baltajiem matiem, mirdzošām acīm un vēsu Kvebekas akcentu. Viņa harizmātiskā un saistošā izturēšanās padarīja viņu par pieprasītu runātāju franču valodā runājošajā pasaulē, kur viņš kļuva pazīstams kā Karla Sagana franču ekvivalents.

Rīvss bija ne tikai zinātnes komunikators, bet arī vadošais vides speciālists. Viņš kaislīgi iestājās par dabas aizsardzību un brīdināja par pašiznīcināšanās briesmām, ar kurām saskaras cilvēce. Viņš uzskatīja, ka cilvēki nav izvēlētā suga un ka mums ir jāuzņemas atbildība par savu rīcību, lai nodrošinātu mūsu izdzīvošanu.

Huberta Rīvesa ieguldījums astrofizikas un zinātnes komunikācijas jomā ir atstājis paliekošu ietekmi. Viņa spēja pārvarēt plaisu starp zinātnes atziņām un plašu sabiedrību ir iedvesmojusi neskaitāmus cilvēkus apdomāt Visuma noslēpumus un lolot un aizsargāt dabisko pasauli.

