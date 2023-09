Skatieties uz ziemeļblāzmu Īrijā: jūsu ceļvedis iespaidīgajai dabas parādībai

Ziemeļblāzma, kas pazīstama arī kā polārblāzma, ir viena no burvīgākajām dabas parādībām pasaulē. Daudzi cilvēki domā, ka, lai tos redzētu, ir jādodas uz tāliem galamērķiem, piemēram, Islandi vai Aļasku, taču labā ziņa ir tā, ka jūs varat redzēt šo satriecošo parādību tepat Īrijā un Ziemeļīrijā.

Šīs elpu aizraujošās zaļās, rozā, zilās un purpursarkanās gaismas ir redzamas dažādās vietās visā valstī. No Ziemeļīrijas ziemeļu krasta un daļām Antrimas krasta līdz Co Mayo Īrijas rietumu krastā, Ashbourne in Co Meath un pat Dublinas apgabalā jums ir iespēja piedzīvot šo ēterisko skatu.

Lai palielinātu izredzes ieraudzīt ziemeļblāzmu, 23. septembrī gaidāmais ekvinokcija varētu būt labvēlīgs laiks. Ekvinokcija ietekmē Zemes magnētisko lauku un planētas slīpumu, kas var radīt ideālus apstākļus polārblāzmas novērojumiem, norāda žurnāla Astronomy Ireland redaktors Deivids Mūrs.

Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka nav garantijas, ka varēsit redzēt ziemeļblāzmu. Tādi faktori kā saules aktivitāte, mākoņu sega un gaismas piesārņojums no pilsētām var ietekmēt redzamību. Ziemeļīrijas lauku ziemeļu piekraste un tādas vietas kā Mayo, no kurām paveras netraucēts skats uz Atlantijas okeānu, tiek uzskatītas par vienu no labākajām vietām polārblāzmas novērošanai.

Polārblāzma ir saules uzliesmojumu vai saules izvirdumu rezultāts, kas kosmosā izdala miljardiem tonnu radiācijas. Pēc tam šīs daļiņas saduras ar Zemes atmosfēru, radot dinamiskas ziemeļblāzmas krāsas. Parasti gaismas veido ovālu ap Ziemeļpolu, bet intensīvas darbības laikā polārblāzma var izplesties līdz pat Īrijai.

Ja vēlaties redzēt polārblāzmu, ir ļoti svarīgi atrast vietu tālāk no mākslīgām gaismām. Dzīvojot pilsētā, iespējams, varat redzēt tikai galvenos izstādi, savukārt, atrodoties laukos ar minimālu gaismas piesārņojumu, varat nodrošināt labāku skatu. Astronomy Ireland piedāvā polārblāzmas brīdinājuma pakalpojumu, kas paredz novērojumu iespējamību, pamatojoties uz Saules aktivitāti.

Atcerieties, ka skaidras debesis ir būtiskas, lai redzētu ziemeļblāzmu, tāpēc sekojiet līdzi laikapstākļiem. Lai gan Īrijā laiku pa laikam ir mākoņains un lietains laiks, joprojām ir iespējas aplūkot šo brīnišķīgo dabas parādību. Sekojiet līdzi turpmākajiem polārblāzmas brīdinājumiem un plānojiet piedzīvot ziemeļblāzmas burvību savā pagalmā.

Avots: Belfast Live (nav norādīti URL)