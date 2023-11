Jauns ieskats noslēpumainajās izzūdošajās zvaigznēs

By

Spānijas astronomu komanda no Madrides Astrobioloģijas centra (CAB) nesen ir iedziļinājusies vienā no zvaigžņu vērošanas mīklainākajām parādībām — trīs spožu zvaigžņu pazušanā, kas tika nofotografētas Kalifornijas debesīs 1952. gadā, lai pazustu tikai dažas stundas vēlāk. Lai gan iepriekšējie mēģinājumi izskaidrot šo savdabīgo notikumu nav spējuši pārliecināt zinātnieku kopienu, šis jaunais pētījums sniedz jaunus ieskatus noslēpumā.

Astronomi piedāvā vairākus ticamus skaidrojumus “trīskāršā pārejošajam” notikumam, sašaurinot iespējas, veicot rūpīgu analīzi. Tomēr līdzīga notikuma iemūžināšana ar mūsdienu teleskopiem ir nepieciešama, lai pārliecinoši apstiprinātu viņu hipotēzes. Diemžēl šīs parādības nenotveramā būtība ir apgrūtinājusi būtisku pierādījumu vākšanu gadu gaitā.

Viena intriģējoša zinātnieku izvirzītā teorija liecina par gravitācijas lēcu iesaistīšanos. Viņi spekulē, ka garāmejošs melnais caurums uz brīdi izkropļoja vājas zvaigznes attēlu, kā rezultātā uz īsu laiku parādījās trīs redzamas zvaigznes — kosmiska ilūzija. Tomēr šim skaidrojumam ir zināmas sarežģītības, piemēram, prasība pēc ievērojamas masīvu objektu populācijas ar objektīvam līdzīgām īpašībām, kas varētu radīt līdzīgus pārejošus notikumus.

Pētnieki arī apsvēra iespēju, ka sākotnējie novērojumi nemaz nebija zvaigznes, bet gan citi debess objekti. Šie spilgti plankumi, saskaņā ar aprēķiniem, atradās attālumā, kas līdzvērtīgs sešām astronomiskajām vienībām (AU) no Zemes. Šis tuvums nozīmē, ka tie varētu būt cēlušies no mūsu Saules sistēmas nomalēm, iespējams, no objektiem, kas šķērso Ortas mākoni.

Interesanti, ka cits ticams pārskats liek domāt, ka anomālie novērojumi pēc būtības var nebūt astronomiski. Tuvumā esošie kodolieroču izmēģinājumi, kas šajā periodā tika veikti Ņūmeksikā, varēja piesārņot fotoplates, radot ilūziju par pazudušām zvaigznēm.

Neskatoties uz viņu rūpīgajiem centieniem, Solano komanda nevarēja galīgi noteikt parādības patieso cēloni. Kā viņi secināja, tikai laiks un teleskopu tehnoloģiju attīstība sniegs iespēju atšķetināt šo 70 gadus veco mīklu. Līdz tam pazūdošo zvaigžņu noslēpums joprojām ir tīts nenoteiktībā, gaidot nākamo kosmisko notikumu, kas izgaismos šo valdzinošo debesu mīklu.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

J: Kas ir “trīskāršā pārejoša” parādība?

A: "Trīskāršs pārejošs" attiecas uz trīs spožu zvaigžņu pazušanu, kas tika nofotografētas Kalifornijas debesīs 1952. gadā, bet pazuda stundas laikā.

J: Kādi ir ierosinātie skaidrojumi pazudušajām zvaigznēm?

A: Spānijas astronomi ierosina vairākas teorijas, tostarp gravitācijas lēcas efekta iespējamību, neidentificētu debess objektu klātbūtni mūsu Saules sistēmā un pat fotogrāfisko plākšņu piesārņojumu no tuvumā veiktajiem kodolieroču izmēģinājumiem.

J: Kāpēc ir grūti noteikt parādības patieso cēloni?

A: “Trīskāršā pārejoša” notikuma retums un būtisku pierādījumu trūkums gadu gaitā ir apgrūtinājuši cēloņa galīgo noteikšanu. Lai iegūtu pārliecinošu apstiprinājumu, ir nepieciešams iemūžināt līdzīgu notikumu ar moderniem teleskopiem.

J: Kādi tehnoloģiskie sasniegumi varētu palīdzēt atšķetināt šo noslēpumu?

A: Teleskopu tehnoloģijas attīstība ir atslēga šīs mīklas atšifrēšanai. Uztverot līdzīgu notikumu ar mūsdienu teleskopiem, astronomi var savākt vairāk datu un, iespējams, precīzi noteikt pazudušo zvaigžņu cēloni.