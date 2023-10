No tālās galaktikas konstatēts spēcīgs radio uzliesmojums

Astronomi ir veikuši revolucionāru atklājumu, atklājot ātru radio uzliesmojumu (FRB) no tālas galaktikas, kas ceļoja astoņus miljardus gaismas gadu, lai sasniegtu Zemi. Šis konkrētais FRB ir jaudīgāks un cēlies no daudz tālāk nekā jebkurš iepriekš reģistrēts, jo tas notika laikā, kad Visums bija mazāks par pusi no tā pašreizējā vecuma. FRB cēlonis joprojām ir noslēpums, un teorijas svārstās no citplanētiešu dzīves līdz magnetāriem, kas ir ļoti magnētiskas mirušas zvaigznes.

Radio uzliesmojums tika konstatēts Austrālijas kvadrātkilometru masīva Pathfinder (ASKAP) radioteleskopā Rietumaustrālijā. Tas izlaida tik daudz enerģijas mazāk nekā milisekundē, cik saule izstaro 30 gadu laikā. Lai gan katru dienu debesīs varētu atrasties simtiem tūkstošu FRB, ir atklāti tikai aptuveni tūkstotis, un tikai 50 izcelsme ir noteikta. Lai izsekotu jaunākā uzliesmojuma avotu, astronomi izmantoja ļoti lielo teleskopu Čīlē un atklāja, ka tas nāk no galaktikas, kas, iespējams, saplūst ar citām galaktikām, potenciāli radot magnetāru.

Papildus FRB noslēpuma atšķetināšanai zinātnieki cer izmantot tos kā rīku Visuma noslēpumu izpētei. FRB ir uzdrukāts ar tās gāzes parakstu, caur kuru tie pārvietojas, nodrošinot zinātniekiem veidu, kā izmērīt vielas daudzumu kosmiskajā tīklā un noteikt Visuma kopējo svaru. Tomēr, lai iegūtu precīzāku mērījumu, būs jānovēro vēl simtiem FRB, izmantojot progresīvus radioteleskopus, kas, domājams, sāks darboties tuvākajā nākotnē.

Šis revolucionārais atklājums tuvina FRB un kosmiskā tīkla izcelsmi. Ar turpmākiem pētījumiem un tehnoloģiju sasniegumiem zinātnieki uzskata, ka viņi atklās vairāk Visuma noslēpumu.

Avoti:

– https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html

– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8