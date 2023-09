Astronomi Hiadesu klasterī atrod Zemei tuvākos iespējamos melnos caurumus

Astronomi ir ierosinājuši, ka Zemei tuvākie melnie caurumi varētu slēpties Hiadesu klasterī, kas atrodas aptuveni 150 gaismas gadu attālumā no saules. Šis atklājums liecina, ka šie melnie caurumi, iespējams, tika izraidīti no kopas pirms miljoniem gadu un tagad klīst pa galaktiku vienatnē. Salīdzinot ar iepriekš zināmo tuvāko melno caurumu, šie jaunie kandidāti būtu aptuveni desmit reizes tuvāk Zemei.

Hiādu kopa ir atklāta kopa, kas sastāv no simtiem zvaigžņu Vērša zvaigznājā. Atvērtās kopas ir zvaigžņu grupas, kuras, domājams, ir veidojušās vienlaikus no viena un tā paša gāzes un putekļu mākoņa. Rezultātā zvaigznēm šajās kopās ir kopīgas īpašības ķīmiskā sastāva un vecuma ziņā.

Lai izpētītu iespējamo melno caurumu klātbūtni Hyades klasterī, pētnieku komanda Stefano Torniamenti vadībā no Padujas universitātes veica zvaigžņu kustības un evolūcijas simulācijas klasterī. Šīs simulācijas ietvēra melnos caurumus, un rezultāti tika salīdzināti ar Gaia kosmiskā teleskopa novērojumiem attiecībā uz zvaigžņu ātrumu un novietojumu kopā.

Pētnieki nonāca pie secinājuma, ka simulācijas modeļi, kas vislabāk atbilst novērojumiem, ietvēra divus vai trīs melnos caurumus klasterī. Turklāt simulācijas, kas liecināja par to, ka melnie caurumi tika izmesti no hiādēm ne vairāk kā pirms 150 miljoniem gadu, arī tika saskaņoti ar Gaia datiem. Tas liek domāt, ka, ja melnie caurumi tiktu vardarbīgi izraidīti no kopas, to iepriekšējā eksistence joprojām būtu acīmredzama zvaigžņu populācijā.

Pat ja melnie caurumi jau ir atstājuši hiādes, simulācijas liecina, ka tie joprojām būtu Zemei tuvākie melnie caurumi. Iepriekšējie ieraksti par Zemei tuvākajiem melnajiem caurumiem Gaia BH1 un Gaia BH2 tika atklāti šogad un atrodas attiecīgi 1,560 un 3,800 gaismas gadu attālumā. Salīdzinājumam, potenciālie melnie caurumi Hyades klasterī būtu daudz tuvāki.

Pētījums izceļ Gaia kosmosa teleskopa ietekmi, kas astronomiem ļāva pirmo reizi pētīt zvaigžņu individuālās pozīcijas un kustības tādās kopās kā Hiādes. Precīzi mērot miljardu zvaigžņu pozīcijas un kustības, Gaia ļauj noteikt gravitācijas ietekmi no slēptiem objektiem, piemēram, melnajiem caurumiem.

Šī pētījuma atklājumi atklāj melno caurumu klātbūtni un izplatību galaktikā un palīdz labāk izprast zvaigžņu kopu evolūciju. Pētījums tika publicēts Karaliskās Astronomijas biedrības ikmēneša paziņojumos.

