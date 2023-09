XTE J1810–189 spektrālā evolūcija, ko pētījuši astronomi

By

Eiropas astronomi Starptautiskajā kosmosa stacijā (ISS) ir izmantojuši neitronu zvaigznes iekšējās kompozīcijas pētnieku (NICER), lai veiktu XTE J1810–189, mazas masas rentgenstaru bināra spektra analīzi. Viņu atklājumi, kas publicēti pirmsdrukas serverī arXiv, sniedz vērtīgu ieskatu šīs sistēmas spektrālajā attīstībā.

Rentgenstaru binārie faili (XRB) sastāv no parastas zvaigznes vai balta pundura, kas pārnes masu uz kompaktu neitronu zvaigzni vai melno caurumu. Zemas masas rentgenstaru binārie faili (LMXB) un lielas masas rentgena binārie faili (HMXB) tiek izšķirti, pamatojoties uz pavadošās zvaigznes masu.

XTE J1810–189 ir neitronu zvaigzne LMXB, kuras aptuvenais attālums ir no 11,400 28,400 līdz XNUMX XNUMX gaismas gadiem. Tam ir pārejoša uzvedība, kas mainās starp miera fāzēm un palielinātas rentgena emisijas periodiem, ko izraisa akrecija uz neitronu zvaigzni.

Rentgenstaru uzliesmojuma laikā 2020. gada septembrī astronomi Ariannas Mankas vadībā no Kaljāri universitātes Itālijā novēroja XTE J1810–189, lai izpētītu tā spektrālo evolūciju. Pētnieki analizēja datus no 33 NICER novērojumiem, un 23 no tiem sniedza pietiekamu statistiku spektrālās analīzes veikšanai.

Pētījums atklāja, ka lielāko daļu novērojumu varētu labi piemērot termiski komponēta komponente, kas laika gaitā nedaudz mainījās. Šī komponenta fotonu indekss sasniedza augstāko vērtību tuvu uzliesmojuma beigām. Comptonized melnā ķermeņa temperatūra tika noteikta aptuveni 0.6 keV.

Ir nepieciešama turpmāka izmeklēšana, lai noteiktu, vai komptonizācijas komponenta sēklu fotoni nāk no akrecijas diska vai neitronu zvaigznes. Pētnieki secināja, ka XTE J1810–189 nesasniedza pilnīgu augstu/mīksto stāvokli uzliesmojuma laikā un tā maksimālais izmērītais spilgtums bija aptuveni viens undecillion erg/s.

NICER novērojumi atklāja arī kodoltermisko uzliesmojumu klātbūtni uzliesmojuma fāzē, norādot uz ūdeņradi bagātas galvenās secības zvaigznes klātbūtni sistēmā.

Rezumējot, pētījums sniedz vērtīgu ieskatu XTE J1810–189 spektrālajā attīstībā, izmantojot NICER datus. Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai pilnībā izprastu Comptonization komponenta izcelsmi un sistēmas būtību.

– Manca, A. u.c. (2023). LMXB XTE J1810-189 spektrālā analīze ar NICER datiem. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831