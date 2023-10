Urāna infrasarkanās auroras noslēpumi: norādes uz planētu magnētiskajiem laukiem un dzīvi ārpus tās

By

Urāns, mūsu Saules sistēmas mīklainā aukstā ārējā planēta, turpina valdzināt zinātniekus ar savām īpatnībām. Viens no tā ievērības cienīgākajiem noslēpumiem slēpjas nepareizi sakārtotajā magnētiskajā laukā, kas nav saskaņots ar asīm, kurās tas griežas. Lai gan precīzs šīs novirzes cēlonis joprojām nav zināms, pētnieki uzskata, ka Urāna polārblāzma varētu saturēt būtiskas norādes.

Polārblāzmas rodas, kad augsti uzlādētas daļiņas, kuras vada planētas magnētiskā lauka līnijas, saduras ar tās atmosfēru. Urāna gadījumā, kura atmosfēra sastāv galvenokārt no ūdeņraža un hēlija, polārblāzma izstaro gaismu viļņu garumā ārpus redzamā spektra, piemēram, infrasarkanajā (IR).

Nesenie Lesteras Universitātē veiktie izrāvienu pētījumi ir radījuši jaunu gaismu šai parādībai. Zinātnieki izmantoja infrasarkano polārblāzmu mērījumus, kas iegūti no Keck II teleskopa, lai pirmo reizi apstiprinātu infrasarkanās polārblāzmas klātbūtni uz Urāna.

Analizējot konkrētus planētas izstarotās gaismas viļņu garumus, pētnieki varēja gūt ieskatu planētas atmosfērā un magnētiskajos laukos. Uzlādēto daļiņu temperatūra un blīvums, kas pazīstams kā H3+, tieši ietekmē infrasarkano staru līniju spilgtumu, sniedzot vērtīgu informāciju par planētas atmosfēras apstākļiem.

Viņu atklājumi atklāja ievērojamu H3+ blīvuma pieaugumu Urāna atmosfērā, kas liecina par infrasarkanās polārblāzmas klātbūtni. Šis atklājums uzlabo mūsu izpratni par mūsu Saules sistēmas ārējo planētu magnētiskajiem laukiem un var veicināt citu planētu meklēšanu ar dzīvībai piemērotiem apstākļiem.

Galvenā autore Emma Tomasa skaidro, ka neparasti augstā temperatūra, kas novērota uz tādām gāzes milzu planētām kā Urāns, rada pamatjautājumu: kā šīs planētas ir tik daudz karstākas, nekā gaidīts, ja tās sasilda tikai saule? Viena teorija liecina, ka enerģētiskās polārblāzmas, piemēram, tās, kas atrodamas uz Urāna, rada un pārnes siltumu uz planētas magnētisko ekvatoru.

Turklāt šim pētījumam ir plašākas sekas ārpus mūsu pašu Saules sistēmas. Daudzas atklātās eksoplanetas izmēra un fizisko īpašību ziņā atgādina Urānu un Neptūnu. Pētot Urāna polārblāzmu, kas ir tieši saistīta ar tā magnētisko lauku un atmosfēru, zinātnieki var izteikt prognozes par līdzīgu eksoplanetu atmosfēru un magnētiskajiem laukiem, sniedzot vērtīgu ieskatu to potenciālā dzīvības atbalstam.

Padziļinoties mūsu izpratnei par Urāna polārblāzmu, palielinās arī mūsu izpratne par tā ietekmi uz Zemes magnētisko lauku. Lai gan ietekme uz Zemes sistēmām, piemēram, satelītiem, sakariem un navigāciju, joprojām nav skaidra, pašreizējie Urāna polārblāzmas pētījumi sniedz vērtīgus datus, lai prognozētu turpmākās magnētisko polu maiņas sekas uz mūsu planētas.

Urāna infrasarkanās polārblāzmas atklāšana iezīmē nozīmīgu izrāvienu ledus milzu polārblāzmas izpētē. Tas ievada jaunu izmeklēšanas laikmetu, paplašinot mūsu zināšanas par magnētiskajiem laukiem mūsu Saules sistēmā, eksoplanētās un pat uz Zemes.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

J: Kas ir polārblāzma?

Polārblāzma ir dabiskas gaismas displejs, kas parādās planētas atmosfēras augšējos slāņos, parasti netālu no tās poliem. To izraisa lādētu daļiņu no saules sadursme ar atomiem un molekulām atmosfērā.

J: Kāpēc Urāna magnētiskais lauks ir nepareizi novietots?

Precīzs iemesls, kāpēc Urāna magnētiskais lauks ir nepareizs, joprojām nav zināms. Tomēr notiekošie pētījumi liecina, ka Urāna polārblāzmas izpēte varētu sniegt norādes šī noslēpuma atšķetināšanai.

J: Kā zinātnieki pēta Urāna polārblāzmu?

Zinātnieki pēta Urāna polārblāzmu, analizējot konkrētus planētas izstarotās gaismas viļņu garumus. Šajā pētījumā infrasarkanie polārblāzmas mērījumi tika iegūti, izmantojot Keck II teleskopu.

J: Ko Urāna polārblāzma var pastāstīt par citām planētām?

Izprotot Urāna polārblāzmu, zinātnieki var izteikt prognozes par līdzīgu eksoplanetu atmosfēru un magnētiskajiem laukiem. Šīs zināšanas ir ļoti svarīgas, meklējot planētas, kas varētu atbalstīt dzīvību.