Zinātnieki iemūžina nebijušu skatu uz Blazar plazmas strūklu

Izmantojot radioteleskopu tīklu uz Zemes un kosmosā, astronomi ir fiksējuši visu laiku detalizētāko plazmas strūklas skatu no supermasīva melnā cauruma. Strūkla, ko izstaro blazārs, kas pazīstams kā 3C 279, pārvietojas gandrīz ar gaismas ātrumu, un tās avota tuvumā ir redzami sarežģīti, savīti raksti. Šie modeļi izaicina standarta teoriju, kas ir izmantota 40 gadus, lai izskaidrotu, kā šīs strūklas veidojas un laika gaitā attīstās.

Novērojumos nozīmīga loma bija pētnieku komandai, tostarp zinātniekiem no Maksa Planka Radioastronomijas institūta (MPIfR) Bonnā, Vācijā. Viņi apvienoja datus no visiem iesaistītajiem teleskopiem, lai izveidotu virtuālu teleskopu ar efektīvo diametru aptuveni 100,000 XNUMX kilometru.

Blazāri ir aktīvo galaktikas kodolu apakšklase, kas sastāv no galaktikām ar centrālu supermasīvu melno caurumu, kas uzkrāj vielu no apkārtējā diska. Šie objekti izstaro spēcīgu elektromagnētisko starojumu un ir vieni no spilgtākajiem avotiem kosmosā. Apmēram 10% aktīvo galaktikas kodolu, kas klasificēti kā kvazāri, rada relatīvas plazmas strūklas.

RadioAstron misija tagad ir nofotografējusi strūklas visdziļāko reģionu blazar 3C 279 ar nepieredzētu leņķisko izšķirtspēju. Pētnieku grupa strūklā atklāja ļoti regulārus spirālveida pavedienus, kas liecina par nepieciešamību pārskatīt esošos teorētiskos modeļus, ko izmanto, lai izskaidrotu strūklu veidošanos aktīvās galaktikās.

"Šī ir pirmā reize, kad mēs esam redzējuši šādus pavedienus tik tuvu strūklas izcelsmei, un tie mums stāsta vairāk par to, kā melnais caurums veido plazmu," saka Antonio Fuentess, Andalūzijas Astrofizikas institūta (IAA-CSIC) pētnieks. ) Granadā, Spānijā. "Iekšējo strūklu novēroja arī divi citi teleskopi, GMVA un EHT, daudz īsākos viļņu garumos, taču tie nespēja noteikt pavedienu formas, jo tās bija pārāk vājas un pārāk lielas šai izšķirtspējai."

Atklājums uzsver, cik svarīgi ir izmantot dažādus teleskopus, lai attēlotu dažādas debess objektu pazīmes. Pētot šos sarežģītos pavedienus un izprotot spēkus, kas ietekmē plazmu, astronomi cer gūt vērtīgu ieskatu melno caurumu fizikā un strūklu veidošanā Visumā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir blazārs?

Blazārs ir aktīva galaktikas kodola veids, kas izstaro spēcīgu elektromagnētisko starojumu. Tas sastāv no centrālā supermasīva melnā cauruma, kas uzkrāj vielu no apkārtējā diska.

Kas ir relativistiskās plazmas strūklas?

Relativistiskās plazmas strūklas ir augstas enerģijas lādētu daļiņu plūsmas, kas pārvietojas ar ātrumu, kas ir tuvu gaismas ātrumam. Tos izstaro noteikta veida aktīvi galaktikas kodoli, piemēram, blazāri un kvazāri.

Kāda ir RadioAstron misija?

RadioAstron misija ir kosmosa misija, kas izmanto orbītā radioteleskopu, lai uzņemtu augstas izšķirtspējas debess objektu attēlus. Tas ir sniedzis zinātniekiem vēl nebijušus skatus uz blazāru strūklu iekšējām konstrukcijām.

Kā veidojas spirālveida pavedieni plazmas strūklā?

Tiek uzskatīts, ka spirālveida pavedienus blazar 3C 279 plazmas strūklā izraisa nestabilitāte, kas attīstās strūklas plazmā. Šie pārkāpumi rodas melnā cauruma tuvumā esošo spēcīgu spēku un apkārtējās vides mijiedarbības rezultātā.

Kādas ir šī atklājuma sekas?

Šo spirālveida pavedienu atklāšana izaicina esošos teorētiskos modeļus, ko izmanto, lai izskaidrotu strūklu veidošanos un attīstību aktīvajās galaktikās. Pētot šīs struktūras, astronomi cer iegūt dziļāku izpratni par melno caurumu fiziku un strūklas ražošanas mehānismiem.