Tumšo laikmetu izpēte: Mēness radio observatorijas, lai pētītu agrīno Visumu

Mēness tuvākajos gados kļūs par rosīgu kosmosa programmu centru, un kosmosa aģentūras visā pasaulē plāno veikt dažādas misijas. NASA Artemis III misija, kas paredzēta 2025. gadā, ir paredzēta, lai uz Mēness virsmas izkrautu pirmo sievieti un pirmo krāsaino cilvēku kopš Apollo ēras. Tam sekos Eiropas, Kanādas, Japānas un citu tautību astronautu misijas saskaņā ar Artemīdas vienošanos. Ķīna, Krievija un Indija arī plāno nosūtīt savus astronautus, kas attiecīgi pazīstami kā taikonauti, kosmonauti un vyomanauts pētniecības un izpētes nolūkos.

Viena no galvenajām priekšrocībām, ko sniedz telpas uz Mēness, ir iespēja veikt zinātniskus pētījumus, kas uz Zemes nav iespējami. Tas ietver radioastronomiju, ko var veikt Mēness tālākajā pusē bez sauszemes traucējumiem. Paredzēts, ka nākamgad tiks uzsākts ceļa meklētāja projekts ar nosaukumu Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night), kura mērķis ir klausīties kosmosu 18 mēnešus.

Viens no intriģējošākajiem kosmiskās evolūcijas periodiem ir Visuma “tumšais laikmets”, kas sākās aptuveni 380,000 XNUMX gadu pēc Lielā sprādziena. Šajā laikā neitrāls ūdeņradis piepildīja Visumu, galu galā novedot pie pirmo zvaigžņu un galaktiku veidošanās. Pētot šo periodu, astronomi cer izsekot kosmisko struktūru evolūcijai no to pirmsākumiem. Tomēr vienīgie šī laika gaismas avoti ir kosmiskais mikroviļņu fons (CMB) un neitrālā ūdeņraža izdalītie fotoni, taču atmosfēras traucējumu dēļ šos signālus ir grūti noteikt no Zemes.

Mēness sniedz unikālu iespēju pārvarēt šos izaicinājumus. Mēness tālākā puse ir pasargāta no Zemes radioviļņiem, radot “radioklusu” vidi, kas piemērota jutīgām radio antenām. Turklāt Mēness radio observatorijas varētu vākt datus Mēness naktīs, kad nav Saules traucējumu. Gaidāmajām misijām uz Mēnesi ir izvirzīti vairāki priekšlikumi Mēness radio observatoriju celtniecībai.

NASA un Enerģētikas departamenta sadarbībā izveidotā LuSEE-Night projekta mērķis ir līdz 2025. gadam uzsākt eksperimentu uz Mēness. Eksperimentā tiks izmantota Berkeley Lab komandas uzbūvēta antena, lai klausītos radioviļņus no tumšajiem viduslaikiem. Ekstrēmi apstākļi uz Mēness, tostarp temperatūras svārstības un tiešas saziņas trūkums ar Zemi, rada ievērojamas problēmas projektam. Tomēr šo izaicinājumu pārvarēšana pavērs jaunas iespējas agrīnā Visuma pētīšanai.

Avoti:

- Definīcijas:

– Artemīda III misija: NASA misija, lai uz Mēness virsmas nosēdinātu astronautus, tostarp pirmo sievieti un pirmo krāsaino personu.

– Artemis Accords: līgumi starp vairākām kosmosa aģentūrām par sadarbību Mēness misijās.

– Taikonauti: astronauti no Ķīnas kosmosa programmas.

– Kosmonauti: astronauti no Krievijas kosmosa programmas.

– Vyomanauts: astronauti no Indijas kosmosa programmas.

– Mēness virsmas elektromagnētiskā eksperimenta nakts (LuSEE-Nakts): Pathfinder projekts, lai pētītu radioviļņus no tumšajiem viduslaikiem uz Mēness.

– Tumšie laiki: Kosmiskās evolūcijas periods, kad Visums bija piepildīts ar neitrālu ūdeņradi.

- Reionizācijas laikmets: periods, kad neitrālo ūdeņradi pakāpeniski jonizēja pirmās zvaigznes un galaktikas.

– 21 cm līnija: spektra līnija, ko rada neitrāla ūdeņraža enerģijas stāvokļa maiņa, ko izmanto tumšo viduslaiku pētīšanai.

- Attēls: momentuzņēmums no Illustris kosmoloģiskās datorsimulācijas, kas parāda masīvu galaktiku kopu kopā ar tumšo vielu un gāzes mākoņiem. (Kredīts: Illustris Collaboration)