Astronauti izmēģina revolucionāro Mēness kameru pirms 2025. gada Mēness misijas

NASA gatavojas vērienīgam plānam 2025. gadā nosēdināt astronautus uz Mēness, iezīmējot pirmo cilvēka klātbūtni uz Mēness virsmas pēdējo piecu gadu desmitu laikā. Sagatavošanās laikā astronauti pašlaik izmēģina revolucionāru "mēness kameru", kas ir paredzēta, lai mainītu Mēness izpēti.

Rokas universālā mēness kamera (HULC), ko izstrādājusi Eiropas Kosmosa aģentūra (ESA) sadarbībā ar NASA, piedāvā attēla kvalitāti, kas ir daudz labāka par Apollo misiju laikā izmantotajām kamerām. Izgatavots no vismodernākajiem objektīviem un profesionālām bezspoguļa kamerām, HULC var uzņemt gan augstas izšķirtspējas attēlus, gan video.

Ņemot vērā ekstremālās temperatūras un bīstamos Mēness putekļus, HULC ir iesaiņots aizsargājošā auduma apvalkā. Korpusā ir īpaši izstrādātas pogas, kas ļauj astronautiem vadīt kameru, valkājot kosmosa cimdus, nodrošinot savu drošību.

Franču astronauts Tomass Peskē, kurš ir slavens ar savām neticamajām Zemes fotogrāfijām, kas uzņemtas no Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS), ir viens no testētāju komandas. Kopā ar NASA astronautu kandidāti Džesiku Vitneri un Takuja Oniši no Japānas kosmosa aģentūras Peskē stingri virzīja kameru uz Mēness līdzīgajām Lansarotes ainavām Spānijā. Testēšana simulēja sarežģītos apstākļus, ar kuriem kamera saskarsies uz Mēness, tostarp gan dienasgaismas, gan tumšās vulkāniskās alas.

Kameras lietotājam draudzīgums ir NASA komandas galvenā prioritāte. Džeremijs Maijers, NASA vadītājs HULC kameras ražošanā, uzsvēra intuitīva un viegli lietojama dizaina nozīmi, kas neapgrūtinās astronautus. Kamera ir tikai viens no daudzajiem instrumentiem, ko astronauti izmantos Mēness misijās.

Kameras attēla kvalitāte tiek rūpīgi novērtēta, un to pārrauga vadošo planētu zinātnieku komanda. Zinātnieki nodrošina, ka kamera ražos fotogrāfijas ar atbilstošu izšķirtspēju, lauka dziļumu un ekspozīciju, sniedzot vērtīgu zinātnisku ieskatu.

Kamēr kamera tiek tālāk pārbaudīta un tiek uzlabota, komanda ar nepacietību gaida tās izvietošanu Mēness misijā. Pirms kameras uzstādīšanas kosmosa stacijā tiks izpētīti papildu aizsargapvalki un dizaini.

FAQ

Kāds ir mēness kameras mērķis?

Mēness kamera ir paredzēta augstas izšķirtspējas attēlu un video uzņemšanai gaidāmo Mēness misiju laikā 2025. gadā. Tā nodrošinās astronautiem revolucionāru rīku, lai dokumentētu viņu piedzīvojumus uz Mēness virsmas.

Kas izstrādāja mēness kameru?

Mēness kamera, kas pazīstama kā Handheld Universal Lunar Camera (HULC), tika izstrādāta, sadarbojoties Eiropas Kosmosa aģentūrai (ESA) un NASA.

Ar kādiem izaicinājumiem saskaras mēness kamera?

Mēness kamerai ir jāiztur ekstremāla kosmosa temperatūra un bīstamie Mēness putekļi. Tas ir ievietots aizsargājošā auduma apvalkā, un tajā ir īpaši izstrādātas pogas, kas ļauj darboties ar kosmosa cimdiem.

Kas ir mēness kameras pārbaudītāji?

Testēšanas komandā ir franču astronauts Tomass Peskē, NASA astronauta kandidāte Džesika Vitnere un Takuja Oniši no Japānas kosmosa aģentūras. Viņi ir atbildīgi par kameras veiktspējas novērtēšanu Mēness vidē.

Kas ir kameras attīstības uzmanības centrā?

Kameras attīstība ir vērsta uz lietotājam draudzīgumu un augstas kvalitātes attēlu radīšanu. NASA mērķis ir izveidot intuitīvu kameru, ar kuru astronauti var viegli darboties, vienlaikus sadarbojoties ar planētu zinātniekiem, lai nodrošinātu, ka attēli atbilst zinātniskajiem standartiem.

Avoti: EKA, NASA