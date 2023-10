Astronaute Samanta Kristoforeti parāda, kā dzert kafiju kosmosā

By

Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) kopīgotajā videoklipā astronaute Samanta Kristoforeti demonstrē, kā kafija tiek patērēta Starptautiskajā kosmosa stacijā (SKS). Svinot Starptautisko kafijas dienu 1. oktobrī, Cristoforetti demonstrē unikālo kafijas dzeršanas procesu kosmosā.

Video sākas ar to, ka Cristoforetti mēģina dzert kafiju no parastas krūzes, taču tas neizplūst gravitācijas trūkuma dēļ. Pēc tam viņa iegūst īpaši izstrādātu krūzīti, kas pazīstama kā "kosmosa krūze". Cristoforetti ielej kafiju kosmosa krūzē un veiksmīgi to izdzer.

Speciāli izstrādātais kosmosa kauss ir daļa no NASA veiktās Kapilāro dzērienu izmeklēšanas. Šie mikrogravitācijas kausi apkopo datus par sarežģītu šķidrumu pasīvo kustību un palīdz inženieriem izprast kapilāro šķidrumu fiziku. Krūzes unikālais dizains izmanto virsmas spraigumu, mitrināšanas apstākļus un īpašu ģeometriju, lai nogādātu šķidrumu līdz krūzes malai.

Video, kas tika kopīgots 1. oktobrī, ir savācis gandrīz 240,000 1,900 skatījumu un vairāk nekā XNUMX atzīmju Patīk. Skatītāji komentēja aizraujošo demonstrāciju, un viens Instagram lietotājs pēc video noskatīšanās izteica vēlmi vēlu vakara kafiju.

Kopumā video sniedz intriģējošu ieskatu izaicinājumos, ar kuriem saskaras astronauti, ikdienā patērējot dzērienus kosmosā, un izceļ novatoriskos risinājumus, kas izstrādāti, lai pārvarētu šos šķēršļus.